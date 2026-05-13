A prefeita Mariana Canella participou nesta sexta-feira (08/05) de um café da manhã com cinco mães que tiveram seus bebês na Maternidade Municipal - Divulgação

A prefeita Mariana Canella participou nesta sexta-feira (08/05) de um café da manhã com cinco mães que tiveram seus bebês na Maternidade MunicipalDivulgação

Publicado 13/05/2026 17:02

Belford Roxo – A maternidade municipal de Belford Roxo completou dois meses de funcionamento, na última semana, com números expressivos. A unidade já realizou 4.200 atendimentos e 472 partos, sendo 250 normais e 222 de cesarianas. Deste total, 82% são de Belford Roxo e os demais são pacientes de municípios vizinhos como Nova Iguaçu, São João de Meriti e Duque de Caxias, por exemplo.



Para celebrar o marco, a prefeita Mariana Canella participou de um café da manhã com mães que tiveram seus bebês na maternidade. A prefeita destacou a importância da unidade para o município.

“Trabalhamos muito para que esta maternidade ficasse confortável para mães e bebês. Nas proximidades do Dia das Mães, quero parabenizar vocês e desejar toda felicidade”, disse.



Enquanto tomava café, a prefeita ia ouvindo as histórias das mães. Moradora do Vale do Ipê, Kelly Cristina estava toda sorridente conversando, enquanto o marido segurava a pequena Kamilly, que nasceu na maternidade municipal no último dia 7. “Tive um pouco de receio de vir para cá, por ser uma umidade nova, mas me surpreendi com o excelente atendimento. Parece uma maternidade particular”, afirmou.

Mãe das gêmeas Elisa e Sara, 3 anos, a dona de casa Luana dos Santos Souza, que mora em Nova Aurora, deu à luz ao seu terceiro filho, Rael, que nasceu no dia 7 de maio. Ela destacou que chegou à maternidade e foi muito bem atendida por todos os funcionários. “Fiz cesariana e ainda consegui a laqueadura. Atendimento de primeira”, contou.