Área de lazer terá parquinho para as crianças, quadra de areia, pista de caminhada, campo de grama sintética e quadra poliesportivaDivulgação
Prefeitura de Belford Roxo inaugura na sexta-feira a Vila Olímpica Lote XV Oscar Schmidt
Nome é em homenagem ao multicampeão de basquete, que morreu no último mës
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Prefeitura de Belford Roxo inicia curso de libras para servidores da Assistência Social
Objetivo do curso é garantir que todos os cidadãos sejam atendidos com dignidade e respeito
Secretaria de Educação de Belford Roxo promove ‘Caminhada de Conscientização do Autismo’
Durante evento, prefeita Mariana Canella anunciou a criação do 3º Espaço TEA, em Andrade de Araújo
Belford Roxo sub 20 vence o Rio de Janeiro e luta por classificação
Equipe tem agora nove pontos no Campeonato Carioca B2, estando no G4
Prefeitura e Governo do Estado realizam obras de pavimentação em Belford Roxo
Intervenções estão sendo realizadas na Estrada das Pedrinhas e no Vale das Mangueiras
Belford Roxo oferece oficinais profissionais gratuitas de massoterapia e coquetelaria
Aulas são ministradas no CRAS do bairro Jardim Redentor e preparam alunos para mercado de trabalho
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