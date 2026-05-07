Área de lazer terá parquinho para as crianças, quadra de areia, pista de caminhada, campo de grama sintética e quadra poliesportiva - Divulgação

Área de lazer terá parquinho para as crianças, quadra de areia, pista de caminhada, campo de grama sintética e quadra poliesportivaDivulgação

Publicado 07/05/2026 21:16

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo inaugura, nesta sexta-feira (08), a Vila Olímpica Lote XV Oscar Schmidt, no bairro Lote XV. O nome é em homenagem ao multicampeão de basquete, que morreu no último dia 17 de abril, em São Paulo, aos 68 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória.

A área de lazer irá beneficiar moradores de diversos locais como Wona, Parque Amorim, Vale do Ipê, Jardim Ipê e Parque Fluminense, entre outros.

Uma das novidades do Complexo Esportivo Oscar Schmidt é que ele ganhará uma academia municipal climatizada de musculação, tal qual a que funciona na Praça Joelson Dalbem, no bairro Guaraciaba.

Entre outros atrativos, a área de lazer terá ainda parquinho para as crianças, quadra de areia, pista de caminhada, campo de grama sintética, quadra poliesportiva e área de convivência, além de uma base do Promis (Programa Municipal de Integração na Segurança), que fará patrulhamento diário no local.

