As aulas da Oficina de Jardinagem foram realizadas nas dependências do Centro Pop - Divulgação

As aulas da Oficina de Jardinagem foram realizadas nas dependências do Centro PopDivulgação

Publicado 07/06/2026 16:53

Belford Roxo - Um grupo de 10 usuários do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) de Belford Roxo conclui a Oficina de Jardinagem, do Projeto Jardim da Cidadania. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS). O evento fez parte da programação da Semana do Meio Ambiente.

A entrega dos certificados aconteceu ao ar livre, no canteiro da Bica da Mulata, na descida do Viaduto Carlos Pantera, centro do Município, logo após o plantio de mudas de plantas ornamentais, feito pelo grupo.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Flávio Gonçalves, frisou que o projeto, em parceria com a Semasc, propicia a inserção dos frequentadores do Centro Pop em um curso de orientação profissional de jardinagem com técnicos da Secretaria de Meio Ambiente.

“Hoje foi a aula prática de plantio na rotatória da Bica da Mulata. Pretendemos fortalecer essa parceria com a Semasc para que mais pessoas em situação de rua participem do curso”, disse.



Para a superintendente de Proteção Social Especial da Semasc, Maria Célia Vasconcelos além dos conhecimentos adquiridos para uma nova ocupação, os usuários do Centro Pop, despertaram a sensibilidade sobre os cuidados com o meio ambiente.

"A Oficina de jardinagem é muito rica em conteúdo. Eles não só aprenderam apenas a plantar e cultivar. As aulas estimularam o principal: a conscientização sobre a importância do meio ambiente para o planeta e o dever que temos em preservá-lo", afirmou.

As aulas da Oficina de Jardinagem foram realizadas nas dependências do Centro Pop, comandadas pelo instrutor Douglas Canto, técnico da Secretaria de Meio Ambiente e tiveram a duração de três semanas. Durante o período de aprendizagem, os alunos visitaram o sítio do paisagista Roberto Burle Marx, em Barra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O espaço é um importante Patrimônio Mundial da Unesco, com 400 mil m2 e uma vasta coleção de plantas tropicais. Burle Marx implantou o paisagismo modernista no Brasil. Ele foi considerado como um dos maiores paisagistas do século XX.