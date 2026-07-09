Região no entorno do Canal Maxabomba ganhará área de lazer, pista de caminhada, academia para terceira idade e espaço para as crianças - Divulgação

Região no entorno do Canal Maxabomba ganhará área de lazer, pista de caminhada, academia para terceira idade e espaço para as criançasDivulgação

Publicado 09/07/2026 14:23

Belford Roxo - As obras de Canalização do Canal Maxambomba seguem a todo vapor. As obras de macrodrenagem orçada em mais de R$ 100 milhões e com mais 70% concluída, estão sendo realizadas pelo Governo do Estado, através do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo. A iniciativa tem sido muito fundamental no escoamento do volume de água decorrentes dos períodos de chuvas, evitando enchentes nos bairros no entorno do canal.

Além da Canalização do Maxambomba, a região no entorno ganhará área de lazer, pista de caminhada, academia para terceira idade e espaço para as crianças e um mercado produtor.

“Essa obra é muito importante para dar melhor qualidade de vida aos moradores. Irá transformar toda essa região e valorizar os imóveis. Também terá um mercado produtor, praças, academia e pista de caminhada, enfim, tudo de bom para nossa população”, disse a prefeita Mariana Canella.

As obras beneficiam os moradores nos bairros Piam, Heliópolis, Areia Branca, Vila Medeiros e regiões adjacentes. As duas margens do canal estão sendo revitalizadas.