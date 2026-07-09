Região no entorno do Canal Maxabomba ganhará área de lazer, pista de caminhada, academia para terceira idade e espaço para as criançasDivulgação
Obras de Canalização do Maxambomba seguem em ritmo acelerado evitando enchentes na região do entorno do canal
Região no entorno ganhará área de lazer, pista de caminhada, academia para terceira idade e espaço para as crianças
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Secretaria de Educação promove Formação de Professores do 3º ao 5º ano com palestra na área de Neurociência e Cognição
Eevento teve como tema na formação "Nenhum Estudante Para Trás: Práticas Pedagógicas Para a Recomposição das Aprendizagens"
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Docente da UNIABEU, em Belford Roxo, a psicóloga e pesquisadora Fátima Antunes apresenta estratégias para enfrentar o estresse, a ansiedade e o esgotamento emocional no ambiente profissional
Belford Roxo recebe visita de representantes das Defesas Civis Estadual e Federal
Durante o encontro, foram apresentadas as próximas atualizações do sistema de alertas via celular
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Criminosos da comunidade do Roseiral foram identificados por aeronaves e informações foram passadas para a PM
Pessoas em situação de rua fazem Oficina de Jardinagem em Belford Roxo e Passeiam no Sítio Burle Marx
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