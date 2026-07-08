Evento teve como tema na formação "Nenhum Estudante Para Trás: Práticas Pedagógicas Para a Recomposição das Aprendizagens"Divulgação
Secretaria de Educação promove Formação de Professores do 3º ao 5º ano com palestra na área de Neurociência e Cognição
Eevento teve como tema na formação "Nenhum Estudante Para Trás: Práticas Pedagógicas Para a Recomposição das Aprendizagens"
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Eevento teve como tema na formação "Nenhum Estudante Para Trás: Práticas Pedagógicas Para a Recomposição das Aprendizagens"
Professora da Baixada Fluminense lança livro sobre saúde mental na advocacia
Docente da UNIABEU, em Belford Roxo, a psicóloga e pesquisadora Fátima Antunes apresenta estratégias para enfrentar o estresse, a ansiedade e o esgotamento emocional no ambiente profissional
Belford Roxo recebe visita de representantes das Defesas Civis Estadual e Federal
Durante o encontro, foram apresentadas as próximas atualizações do sistema de alertas via celular
Traficantes são presos com auxílio de drones em Belford Roxo
Criminosos da comunidade do Roseiral foram identificados por aeronaves e informações foram passadas para a PM
Pessoas em situação de rua fazem Oficina de Jardinagem em Belford Roxo e Passeiam no Sítio Burle Marx
Evento fez parte da programação da Semana do Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Transporte e Detran-RJ promove ações educativas para motociclistas no encerramento do Maio Amarelo em Belford Roxo
Os motociclistas abordados receberam orientações sobre segurança viária
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