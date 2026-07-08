Evento teve como tema na formação "Nenhum Estudante Para Trás: Práticas Pedagógicas Para a Recomposição das Aprendizagens" - Divulgação

Evento teve como tema na formação "Nenhum Estudante Para Trás: Práticas Pedagógicas Para a Recomposição das Aprendizagens"Divulgação

Publicado 08/07/2026 14:44

Belford Roxo - A Secretaria Municipal de Educação promoveu a Formação de Professores para 500 docentes do 3º ao 5º ano da rede municipal de ensino, que foram divididos em dois turnos, na Primeira Igreja Batista do Bairro das Graças.

O evento teve como tema na formação “Nenhum Estudante Para Trás: Práticas Pedagógicas Para a Recomposição das Aprendizagens” com a palestrante, doutora e professora Rita Sant´anna, especialista reconhecida na área de Neurociência, Cognição e Educação Inclusiva.

“Quero parabenizar a todos os professores dessa responsabilidade tão grande da política pública que se estabelece com a Educação que dá o caminho, aponta e promove para crianças e adolescentes. Os professores são os protagonistas desse processo que incluem nossos 44 mil alunos nas 118 escolas da rede municipal. Uma rede apoio pela responsabilidade social, parte daqueles que preparam os nossos alunos para o aprendizado, ensinamento e a alfabetização”, destacou a secretária de Educação, Sheila Boechat.

Programação diversificada

A formação teve a condução da secretária especial de Ensino, Fernanda Romero e das coordenadoras do Departamento de Anos Iniciais da Semed, Gleice Barbosa e Talita Mesquita. O encontrou contou com uma programação diversificada com apresentações culturais e musicais do professor Carlos Carvalho (acolhimento com Música e Letramento), alunos das escolas municipais Bairro das Graças, Márcia Adão, Ciep Municipalizado 366 Simone de Beauvoir, Condessa Infante, Manoel Gomes e Alejandro Fernãndez Nuñez.

“Para termos os resultados positivos nas nossas escolas, é importante que o professor esteja em constante formação. Fundamental a presença dos educadores nessa formação como enriquecimento da prática do professor junto aos seus alunos em sala de aula”, afirmou a secretária Fernanda Romero, que lembrou a conquista do município do Selo Prata Nacional Compromisso com a Alfabetização 2025, do Ministério da Educação (MEC), às redes públicas de ensino que se destacam pelo compromisso com a alfabetização das crianças na idade certa, especialmente até o 2º ano do Ensino Fundamental.

Palestra e parceria

A palestra do evento, em parceria com a Editora Moderna, ficou com a doutora e professora Rita Sant´anna, especialista reconhecida na área de Educação Inclusiva, Neurociência e Cognição. Suas palestras e cursos são muito procurados para a formação de professores em todo o Brasil na área da Educação Inclusiva, Alfabetização, e Transtornos do Neurodesenvolvimento, com mestrado em Diversidade e Inclusão (UFF) e especialização em Neuropsicopedagogia nos Estados Unidos e Espanha.