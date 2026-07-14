Belford Roxo terá aulas em curso profissionalizante de maquiagem. Formação é totalmente gratuita - Divulgação

Belford Roxo terá aulas em curso profissionalizante de maquiagem. Formação é totalmente gratuitaDivulgação

Publicado 14/07/2026 12:37

Belford Roxo - O Instituto BR está com inscrições abertas para novas turmas do projeto Portas Abertas, que oferece cursos gratuitos de qualificação profissional nas áreas de gastronomia e beleza e os interessados podem se candidatar pelo Formulário On Line ou pelo perfil do Instagram do Projeto.

Fruto de uma parceria do Instituto com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e o Ministério da Educação (MEC), a iniciativa busca ampliar o acesso à formação profissional e ao aprendizado prático em diferentes territórios do estado do Rio de Janeiro, fortalecendo oportunidades de geração de renda e inclusão social.

As aulas serão realizadas em núcleos distribuídos entre os municípios do Rio de Janeiro e Belford Roxo, contemplando cursos de Massas, Barbeiro, Maquiagem e Manicure. Ao todo, serão 120 vagas, oferecendo capacitação gratuita para pessoas interessadas em desenvolver novas habilidades e ampliar suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

"Com o projeto Portas Abertas, buscamos levar oportunidades concretas para os territórios, aproximando a população de formações práticas que podem representar um novo caminho para a geração de renda, o empreendedorismo e a autonomia. Essa parceria com a UFRRJ e o Ministério da Educação reforça nosso compromisso de democratizar o acesso ao conhecimento e promover desenvolvimento social por meio da educação", disse Vinícius Wu, porta-voz do Instituto BR.

As novas turmas acontecem em diferentes regiões e serão oferecidos cursos de massas, barbeiro, maquiagem e manicure. Todas as atividades são gratuitas e reforçam o compromisso do Instituto BR com a promoção da educação, da inclusão produtiva e da valorização dos talentos locais.

Belford Roxo – Curso de Maquiagem

Local: Rua Neves García, nº 22 – Lote XV, Belford Roxo/RJ.

Período: até 31 de julho.

Dias: Segunda e Quarta-feira.

Horário: 08h às 13h.

Vagas: 20.