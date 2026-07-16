Tubulação interna rompeu na Estação de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu - Divulgação/Cedae

Tubulação interna rompeu na Estação de Água (ETA) Guandu, em Nova IguaçuDivulgação/Cedae

Publicado 16/07/2026 10:39

Belford Roxo - Moradores da Baixada Fluminense devem se preparar para possíveis impactos no abastecimento de água na próxima terça-feira (21), em razão de uma manutenção preventiva programada pela Cedae no Sistema Guandu, responsável por grande parte do fornecimento na região. O município de Belford Roxo será o mais afetado, ficando sem abastecimento em sua totalidade.

De acordo com a companhia, o serviço será realizado das 4h às 22h e exigirá a redução da produção de água para cerca de 50% da capacidade. Como o município depende diretamente desse sistema, há risco de interrupção total no abastecimento em algumas regiões, além de baixa pressão em outras áreas.

Durante o período, a concessionária Águas do Rio aproveitará a redução operacional para executar intervenções na rede de distribuição que atende Belford Roxo. Estão previstos reparos em adutoras e a instalação de macromedidores de vazão — equipamentos de grande porte que permitem monitorar o volume de água transportado.

Segundo a empresa, a realização dos serviços durante a manutenção do Sistema Guandu evita a necessidade de interrupções adicionais no fornecimento em dias de operação normal.

A retomada do abastecimento não será imediata. A previsão é que a normalização leve até 72 horas ou mais após o restabelecimento completo do sistema, especialmente em áreas mais altas ou afastadas dos principais reservatórios. A orientação para os moradores é economizar água e armazenar o necessário com antecedência para reduzir os impactos durante o período.

