Animal foi levado para centro de tratamento especializado após ser resgatado - Divulgação

Animal foi levado para centro de tratamento especializado após ser resgatadoDivulgação

Publicado 15/07/2026 17:54

Belford Roxo - Uma garça-real foi resgatada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) de Belford Roxo após ser encontrada debilitada e com ferimentos em uma das patas. A ave foi encaminhada para a Clínica de Recuperação de Animais Silvestres da Universidade Estácio de Sá, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde receberá tratamento especializado.

O resgate foi realizado pela bióloga da Semas, Aline Basílio, que fez a remoção do animal até a unidade, onde a garça foi recebida pelo professor Jeferson Pires e sua equipe.

“Trouxemos ela para que possa ter os cuidados necessários para a sua recuperação. Cada resgate representa uma oportunidade de proteger a vida e contribuir para a conservação da fauna”, destacou a bióloga.

A ação faz parte do trabalho permanente desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade para o resgate de animais silvestres e a preservação da biodiversidade em Belford Roxo.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Flávio Gonçalves, ressaltou a importância da parceria com a Universidade Estácio de Sá para garantir o atendimento aos animais resgatados.

“Agradecemos ao professor Jeferson Pires e a toda a sua equipe pelo apoio e pela parceria na proteção da fauna silvestre. Juntos, seguimos preservando a vida e o meio ambiente. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade cuida da natureza em todas as suas formas”, afirmou.

A garça-real é uma espécie encontrada do Panamá ao Paraguai, Bolívia e em grande parte do território brasileiro. Mede entre 51 e 61 centímetros e chama a atenção pela plumagem creme, pelo capuz negro com longas plumas brancas na nuca e pela máscara facial azul brilhante. Costuma viver próxima a áreas alagadas, onde caça sozinha e de forma paciente em águas rasas.