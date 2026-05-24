A Prefeitura do Rio, por meio da Subprefeitura dos Grandes Complexos, em parceria com a Comlurb, Secretaria de Conservação e Secretaria de Habitação, iniciou as obras para a implantação de um ecoponto com intervenções de arte urbana na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, Zona Norte da cidade.
O espaço, localizado na Estrada José Rucas, vai transformar uma antiga área de descarte irregular de lixo em um ponto organizado de entrega voluntária de resíduos. Antes marcado pela degradação, o terreno passou por limpeza completa e pela demolição de uma construção abandonada e condenada pela Defesa Civil e está em fase de implantação de redes de água e esgoto, aplicação de revestimento asfáltico e recuperação dos muros.
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A proposta alia infraestrutura urbana e arte para estimular a mudança de comportamento da população e promover melhorias concretas no território. Segundo a subprefeita dos Grandes Complexos e presidente do Conselho Municipal de Favelas (COMFAV), Marlí Peçanha, o projeto responde a uma demanda da região e traz impactos diretos na qualidade de vida dos moradores.
"Estamos transformando um espaço degradado em um ambiente organizado, limpo e acolhedor. A arte entra como ferramenta de conexão com a comunidade, despertando o sentimento de pertencimento e incentivando o cuidado com o espaço público. Além de melhorar o visual com pinturas artísticas nos muros com elementos da cultura local, o ecoponto ajuda a prevenir alagamentos, reduz a presença de vetores e promove saúde", destaca.
Após a preparação do espaço para receber o ecoponto, serão instaladas no local duas caixas compactadoras de 15 m³ para lixo domiciliar e caixas metálicas multiuso de 5 m³, destinadas ao descarte de entulhos. Para o presidente da Comlurb, Renato Rodrigues, a iniciativa representa um avanço importante na gestão de resíduos na região.
"O ecoponto organiza o descarte, facilita a coleta e melhora significativamente as condições ambientais. É uma solução eficiente que contribui para manter a região mais limpa e reforça a responsabilidade compartilhada entre poder público e a população", afirma.
Melhorias
Comerciante e moradora da região, Daniele de Oliveira já percebe as mudanças com o início das intervenções. "Antes, havia muita mosca e o mau-cheiro era insuportável. O lixo tomava conta da rua e afastava os clientes. Era um problema sério. Agora, com um ambiente mais limpo e organizado, vai melhorar muito para quem mora e trabalha aqui", comemora.
Este será o terceiro ecoponto com características diferenciadas implantado no Complexo da Penha. A Prefeitura também estuda levar o modelo para outras regiões da cidade, ampliando o acesso a soluções sustentáveis e reforçando o compromisso com a qualidade de vida nos territórios.
Ecopontos no Parque Proletário e Quatro Bicas
A iniciativa de ecopontos diferenciados teve início em 2025, com a implantação do primeiro posto de coleta na Praça São Lucas, no Parque Proletário, também no Complexo da Penha. No mesmo ano, o projeto foi expandido para a comunidade de Quatro Bicas, na mesma região, onde o ecoponto da Rua Paul Müller foi revitalizado e recebeu pinturas artísticas.
A Subprefeitura dos Grandes Complexos seguirá realizando vistorias em diferentes comunidades para avaliar a viabilidade de novos pontos, levando melhorias urbanas, ambientais e sociais para outras áreas.
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