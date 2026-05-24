Alunos se empenham durante o Projeto Imagens e Movimento - Divulgação

Alunos se empenham durante o Projeto Imagens e MovimentoDivulgação

Publicado 24/05/2026 00:00

O Deutsches Filminstitut & Filmmuseum, na Alemanha, será palco entre os dias 8 e 10 de junho do encontro internacional À Nous Le Cinéma!, que reunirá estudantes, educadores e cineastas de 15 países - entre eles, duas alunas de uma escola municipal localizada na Penha Circular, Rio de Janeiro. Nathaly Hiara e Ana Julia, ambas de 14 anos, participarão do evento apresentando o curta-metragem "Girando para o Futuro", realizado no âmbito do Programa Imagens em Movimento (PIM), que há 15 anos promove oficinas de cinema em escolas públicas.

O encontro internacional À Nous Le Cinéma! promove projeções e debates de filmes de curta-metragem realizados por estudantes de diversas nacionalidades, desenvolvidos a partir de uma metodologia pedagógica comum, focada na educação crítica e criativa por meio do cinema. Este ano, o evento conta com a participação das cineastas francesas Claire Simon e Claire Burger, convidadas para serem madrinhas do encontro. A presença de escolas públicas brasileiras neste evento acontece através do Programa Imagens em Movimento desde 2011.

"Participar do PIM está sendo uma experiência incrível. Eu nem sabia que tinha aulas de cinema na minha escola. Eu entrei com baixas expectativas e focando em aprender a parte técnica. Mas quando soube da viagem e do filme, fiquei muito empolgada. É uma oportunidade única. Estou muito feliz", disse Ana Julia.

Nathaly Moraes está participando do projeto pelo segundo ano consecutivo. Em 2025, foi protagonista do curta Axé, Iara, que aborda a temática da intolerância religiosa. Mesmo com esta experiência prévia, a jovem afirma: "Ainda é estranho pensar que eu fiz um filme, mas o mais importante pra mim é saber que isso aconteceu por causa de um trabalho em equipe. Não foi só uma conquista minha, foi uma conquista de todos os meus amigos e de todo mundo que participou do projeto. Estou muito ansiosa e animada com tudo isso", vibra.

O filme 'Girando para o futuro' acompanha Helena, uma menina que se muda com a família para um novo bairro e passa a estudar em uma escola onde não conhece ninguém. Ao conhecer Rafaela, que a convida para uma aula de balé, Helena encontra na dança um espaço de acolhimento e descoberta, mesmo diante da resistência familiar. A prática artística passa então a ajudá-la no processo de adaptação ao novo ambiente e na construção de novas relações.

Em 2026 o PIM contemplará sete escolas do Rio de Janeiro, duas de Macaé e uma de Cumuruxatiba, na Bahia. No Rio, as atividades do primeiro semestre acontecem em escolas localizadas na Lagoa, Penha, Oswaldo Cruz e Centro, com outras três escolas previstas para o segundo semestre.

Para Ana Dillon, diretora do Imagens em Movimento, o evento representa uma oportunidade singular de valorização da escuta e da expressão dos jovens participantes. "Os estudantes são reconhecidos não apenas como protagonistas dos filmes, mas como verdadeiros autores. Eles compartilham suas vivências e processos criativos com um público extremamente diverso, promovendo o diálogo entre culturas diferentes a partir de perspectivas singulares", destaca.

O Programa Imagens em Movimento é uma iniciativa da ONG Raiar (Rede de Ações e Interações Artísticas), cuja missão é promover arte e cultura no âmbito da educação pública, com foco em experiências criativas vivenciadas por meio da linguagem audiovisual. O programa nasceu no Rio de Janeiro e, desde 2022, expandiu suas atividades para outros estados, como Espírito Santo, São Paulo e Bahia.

Ao longo de seus 15 anos de história, o PIM já beneficiou 153 escolas nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Nesse período, 3000 estudantes da rede pública participaram de oficinas teóricas e práticas de cinema, e produziram 229 curtas-metragens.

