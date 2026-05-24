O artista Ton ajudou na pintura do mirante da comunidade Santo Amaro - Divulgação

O artista Ton ajudou na pintura do mirante da comunidade Santo AmaroDivulgação

Publicado 24/05/2026 00:00

A paisagem do Morro Santo Amaro, na Glória, no Rio de Janeiro, começa a ganhar novos contorno. O projeto, que transforma o mirante do local e a quadra poliesportiva da comunidade 715, teve como objetivo colorir os ambientes trazendo arte para os moradores do território.

A ação teve como ferramenta prioritária a cor como impacto social e resgate da tradição das pinturas de rua brasileiras em anos de Copa. Com os materiais entregues, as intervenções artísticas avançam sob o olhar criativo do artista plástico Antonio Ton e contam com a colaboração ativa de crianças do Instituto Ademafia.

A iniciativa acompanha o lançamento do novo conceito de Inverno 26 da Fábula, que traz como guia a ideia de que a infância é nosso primeiro estádio. Ao unir a expertise da Tintas Iquine (responsável pela doação) ao universo lúdico da marca de moda infantil, a ação busca deixar um legado de pertencimento e infraestrutura para os moradores. Mais do que uma renovação estética, o trabalho conduzido por Antonio Ton integra o movimento do esporte à vida cotidiana, reforçando que o futebol é parte ativa da cultura e da coletividade.

Leonardo Vasconcelos, diretor comercial e de marketing do Grupo Iquine, ressalta que a participação da indústria no projeto reflete um compromisso com a democratização do bem-estar através da cor. "Ver esta ação em fase de execução no Morro Santo Amaro é a concretização do nosso propósito", diz ele.

Participar desta parceria com a Fábula e o Antonio Ton vai além do fornecimento de materiais, pois é um investimento em um espaço de orgulho e lazer que impacta diretamente o cotidiano dessas famílias. Queremos que a quadra seja um símbolo de celebração e que a qualidade de nossos produtos ajude a preservar essa alegria para as próximas gerações", afirma o executivo.

Para Júlia Nascimento, coordenadora de marketing e visual merchandising da Fábula, a iniciativa tem um significado profundo: "A infância é o período em que as crianças constroem memórias afetivas e aprendem sobre pertencimento. Ao revitalizarmos a quadra e o mirante - espaços por onde elas circulam todos os dias e sobre os quais já possuem uma vivência formada - transformamos completamente essa percepção e o bem-estar. Estamos criando territórios de possibilidades para meninas e meninos que merecem crescer em ambientes que celebrem sua existência. O propósito de brincar é urgente, é o guia da existência da Fábula, que ganha vida nesta revitalização. Cada cor aplicada por Antonio Ton junto às crianças é um gesto de amor à infância e à arte; um reconhecimento de que o acesso ao lazer, à segurança e ao pertencimento são direitos fundamentais".

O artista Antonio Ton vê na ação uma oportunidade de aproximar a arte urbana dos sonhos das crianças locais. "Revitalizar o Morro é uma forma de levar o estádio para dentro da comunidade e mostrar que a arte pode transformar realidades. Minha visão para este trabalho une os traços do futebol com o cenário do morro.", destaca Ton.