Além do crachá fala das dificuldades de inclusão de pessoa com deficiência - Divulgação

Além do crachá fala das dificuldades de inclusão de pessoa com deficiênciaDivulgação

Publicado 24/05/2026 00:00

Enquanto empresas reforçam seus discursos sobre diversidade, a realidade para milhões de pessoas com deficiência no Brasil continua a mesma: dificuldade de acesso, permanência frágil e crescimento quase inexistente dentro do mercado de trabalho. É essa contradição que o escritor Antoniel Bastos, presidente do Instituto Rede Incluir, escancara no livro Além do Crachá.



A obra parte de uma constatação direta: o problema da empregabilidade da pessoa com deficiência não está na falta de capacidade, está na forma como as empresas decidem ou evitam decidir. Não se trata somente da falta de política, de discurso, mas da aplicabilidade e exercício de inclusão na prática.

"Durante anos, participamos de imersões e sensibilizações de empresas discutindo formas de inclusão sem nunca mudar de forma estratégica o que realmente importa: comportamento, liderança e equidade", afirma o autor.



O ponto central da obra expõe que a pessoa com deficiência não é o problema do mercado. Ela é, na verdade, quem mais evidencia as falhas do próprio modelo corporativo. O livro mostra que empresas contratam, mas não sustentam, lideranças não estão preparadas e inclusão é tratada como ação pontual, e não como cultura afirmativa e continua. O resultado é que a pessoa com deficiência entra, mas não permanece, não cresce e, muitas vezes, não pertence.



Além do Crachá não é um livro técnico nem acadêmico. É uma obra construída a partir da vivência real, dentro e fora das empresas, que transforma um tema frequentemente abstrato em algo direto: o que precisa mudar na segunda-feira dentro das organizações públicas e privadas. A obra apresenta caminhos claros para sair da inclusão simbólica, estruturar decisões inclusivas, preparar lideranças e transformar cultura organizacional. Sem linguagem complexa, sem conceitos vazios, sem romantização.



O livro é um divisor porque questiona como incluir pessoas com deficiência agora. Por que as empresas ainda não conseguem incluir, mesmo tentando? Essa inversão desloca o protagonismo: sai da pessoa com deficiência e vai para quem toma decisão dentro das empresas, como mérito e não uma construção legal, social e consistente.



Antoniel Bastos não escreve de fora. Sua trajetória começa na favela, atravessa o asfalto e chega ao ambiente corporativo, conectando realidades que raramente dialogam. Hoje, atua diretamente com empregabilidade e inclusão, levando para as empresas uma visão prática, sem discurso pronto e sem concessões por meio do Instituto Rede Incluir, a Casa Incluir e o projeto Divaga.



"Dedico este livro às pessoas com deficiência que seguem construindo seus caminhos, mesmo quando o percurso exige mais tempo, mais adaptação e mais coragem. As famílias que caminham juntas, que acreditam, sustentam e celebram cada conquista cotidiana, aos profissionais que sabem que talento não se mede apenas pela velocidade, mas pela capacidade de aprender, contribuir e transformar ambientes. E dedico também às empresas, líderes e equipes que escolheram olhar para a inclusão como experiência, como construção coletiva e como oportunidade de fazer diferente e melhor", destaca o autor.



Por que Antoniel escreveu este livro?



Ele escreveu porque percebeu que, embora muitas empresas contratem pessoas com deficiência, poucas estão realmente preparadas para incluí-las. Ao longo de sua jornada, viu boas intenções se perderem por falta de cultura, preparo e liderança.



Antoniel viu o crachá ser tratado como ponto de chegada, quando, na verdade, ele é apenas um marco visível de um processo muito mais profundo. A inclusão começa antes da contratação, nas crenças, nas decisões e nos valores organizacionais e precisa continuar depois, no cotidiano das relações e oportunidades.



Este livro nasce da necessidade de provocar uma reflexão honesta sobre o que estamos chamando de inclusão. Não para apontar culpados, mas para convidar à responsabilidade. Ele foi escrito porque Antoniel acredita ser possível transformar presença em participação e discurso em prática.



