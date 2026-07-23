Os ônibus foram completamente destruídos pelas chamasReprodução/ Redes Sociais
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 12h47, no km 105 da pista marginal. Além dos ônibus incendiados, eles montaram barricadas com lixo e atearam fogo no material, provocando a interdição parcial da rodovia.
A Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro (Semove) informou que os coletivos incendiados pertencem às empresas Trel, que operava a linha 486C (Central x Xerém), e Viação União, responsável pela linha 46 (Ilha do Governador x Duque de Caxias).
Em nota, a entidade destacou o impacto financeiro e operacional dos ataques ao transporte público.
"O custo de reposição dos ônibus incendiados, que não possuem seguro, é estimado em mais de R$ 373 milhões, referentes a 440 casos registrados desde 2014. Além disso, cada veículo destruído deixa de transportar cerca de 70 mil passageiros ao longo dos seis meses necessários para a aquisição e regularização de um novo coletivo. O maior prejudicado é o passageiro que depende do transporte público", informou.
A Semove informou ainda que colabora com as forças de segurança em ações de prevenção e repressão e pediu que a população ajude na identificação dos responsáveis por meio do Disque Denúncia.
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