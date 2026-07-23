Caminhão e kombi pegaram fogo em diferentes pontos da BR-040 - Reprodução / Redes Sociais

Caminhão e kombi pegaram fogo em diferentes pontos da BR-040Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/07/2026 08:52 | Atualizado 23/07/2026 09:16





De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve acionamento do quartel de Campos Elíseos, por volta de 6h30, para uma ocorrência de fogo em caminhão na altura do Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na pista sentido Petrópolis. As chamas já foram controladas. Ninguém ficou ferido.



A Elovias, concessionária responsável pela BR-040, informou que o veículo continua no acostamento e as faixas um e dois já foram liberadas ao tráfego. No momento, o trecho registra 1 km de lentidão.



Mais tarde, por volta de 7h10, o mesmo quartel foi acionado para combater as chamas em uma kombi na altura do bairro Jardim Gramacho, também em Duque de Caxias. Segundo a corporação, os militares já controlaram o fogo e não houve feridos.

Rio - Um caminhão e uma kombi pegaram fogo em diferentes pontos da BR-040 , conhecida como Rodovia Washington Luís, na manhã desta quinta-feira (23), causando reflexos no trânsitoDe acordo com o Corpo de Bombeiros, houve acionamento do quartel de Campos Elíseos, por volta de 6h30, para uma ocorrência de fogo em caminhão na altura do Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na pista sentido Petrópolis. As chamas já foram controladas. Ninguém ficou ferido.A Elovias, concessionária responsável pela BR-040, informou que o veículo continua no acostamento e as faixas um e dois já foram liberadas ao tráfego. No momento, o trecho registra 1 km de lentidão.Mais tarde, por volta de 7h10, o mesmo quartel foi acionado para combater as chamas em uma kombi na altura do bairro Jardim Gramacho, também em Duque de Caxias. Segundo a corporação, os militares já controlaram o fogo e não houve feridos.

Segundo a Elovias, o veículo já foi retirado e as pistas liberadas. Não há retenção no local no momento.