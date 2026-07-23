Caminhão e kombi pegaram fogo em diferentes pontos da BR-040Reprodução / Redes Sociais
De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve acionamento do quartel de Campos Elíseos, por volta de 6h30, para uma ocorrência de fogo em caminhão na altura do Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na pista sentido Petrópolis. As chamas já foram controladas. Ninguém ficou ferido.
A Elovias, concessionária responsável pela BR-040, informou que o veículo continua no acostamento e as faixas um e dois já foram liberadas ao tráfego. No momento, o trecho registra 1 km de lentidão.
Mais tarde, por volta de 7h10, o mesmo quartel foi acionado para combater as chamas em uma kombi na altura do bairro Jardim Gramacho, também em Duque de Caxias. Segundo a corporação, os militares já controlaram o fogo e não houve feridos.
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