Brenno Felipe Caes Torres morreu no local - Reprodução / Redes Sociais

Brenno Felipe Caes Torres morreu no localReprodução / Redes Sociais

Publicado 12/06/2026 10:08

Rio - Um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto e matou um dos ladrões, na noite desta quinta-feira (11), em Cordovil, na Zona Norte. O crime ocorreu no acesso à Rodovia Washington Luiz, a BR-040.

De acordo com a Polícia Militar, dois agentes de folga tiveram a atenção voltada para diversos homens, que realizavam o roubo de um veículo, na altura da loja Rio Decor. A corporação destacou que os agentes foram atacados pelos criminosos. Um dos PMs reagiu e atingiu um dos autores do assalto.

Brenno Felipe Caes Torres não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A PM informou que ele estava com uma réplica de pistola.

Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizam diligências para apurar integralmente os fatos.