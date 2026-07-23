Rosa Perdigão, a baiana do acarajé, morreu na quarta-feira (22) - Reprodução/Rede Social

Rosa Perdigão, a baiana do acarajé, morreu na quarta-feira (22)Reprodução/Rede Social

Publicado 23/07/2026 07:35

Rio - Rosa Perdigão, referência no segmento das baianas de acarajé , morreu nesta quarta-feira (22). Empreendedora e coordenadora estadual da Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivo e Similares (Abam), ela foi uma importante liderança do movimento e defensora da valorização das tradições afro-brasileiras.

À frente do Cheirinho de Dendê, Rosa fez da Cinelândia um espaço de encontro, afeto e celebração de saberes e costumes que ajudou a preservar ao longo da vida.



Nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Cultura do Rio lamentou a morte e destacou que Rosa transformou seu ofício em um importante instrumento de preservação do patrimônio cultural.



"Sua atuação ultrapassou a gastronomia: Rosa foi uma voz ativa na valorização das tradições de matriz africana e na luta pelo reconhecimento das baianas de acarajé como patrimônio vivo brasileiro. Neste momento de despedida, a Secretaria Municipal de Cultura se solidariza com familiares, amigos e toda a comunidade que teve sua trajetória marcada por sua generosidade, força e dedicação. Que seu legado siga inspirando as futuras gerações e fortalecendo a diversidade cultural do Rio de Janeiro", disse em comunicado.



A Abam também prestou solidariedade aos familiares. A instituição destacou ainda a importante liderança de Rosa para o movimento.



"Desde a fundação da ABAM Rio, em 2011, Rosa fez parte dessa história. Ingressou inicialmente como associada e, com seu comprometimento, dedicação e amor à causa, assumiu a coordenação da entidade, tornando-se uma voz firme e respeitada na luta pelos direitos das baianas de acarajé e pela valorização de nossa cultura. Reconhecida como referência para as baianas do Rio, Rosa dedicou sua vida à promoção do Ofício das Baianas de Acarajé, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, atuando também em conselhos e espaços de representação sóciocultural, sempre em defesa da preservação da nossa tradição ancestral e do fortalecimento das mulheres que dela vivem", frisou em comunicado.

A ex-ministra da Igualdade Racial Anielle Franco fez uma homenagem a Rosa e relembrou sua atuação em defesa da cultura afrobrasileira.

"Rosa era mãe ekedy, palestrante, mentora e educadora patrimonial, além de ser figura fundamental na história de luta do movimento negro na cidade e estado do Rio de Janeiro, bem como no mundo. Famosa culinarista, Rosa foi coordenadora da Abam-RJ e também carregava com muita honra o título de Iya Alacará (Mãe do Acarajé), concedido a ela pelo Rei Ooni de Ifé em viagem à Nigéria, para mostrar a arte do acarajé brasileiro na terra dos ancestrais. Além de ter grande destaque em projetos ligados à Pequena África e à ancestralidade africana, Rosa foi responsável por levar a gastronomia popular afrobrasileira para palcos internacionais, como o festival Medio y Medio no Uruguai", destacou.

O ofício das Baianas do Acarajé foi tombado pelo Iphan como Patrimônio Imaterial do Brasil em 2005. Membro do Conselho de Cultura do Município do Rio, de 2018 à 2023, Rosa Perdigão levou para os fóruns debates importantes sobre “como fomentar a Cultura africana no Brasil” e “como fomentar a Cultura brasileira na África”.



A informação sobre a causa da morte ainda não foi divulgada. O velório aconteceu nesta quinta-feira (23) no Cemitério da Penitência, no Caju.