Cocaína apreendida dentro do cilindro de gás do carro - Divulgação

Cocaína apreendida dentro do cilindro de gás do carroDivulgação

Publicado 23/07/2026 09:17

Rio- Um homem foi preso por transportar 5,3 quilos de cocaína escondidos no cilindro de gás de um carro na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Seropédica, na Região Metropolitana do Rio, na manhã desta quarta-feira (22). Na segunda-feira (20), agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam 200 Kg de maconha na mesma via , na altura de Paracambi.

A prisão desta quarta foi realizada durante uma fiscalização próximo ao posto da corporação. Ao abordar o veículo, a equipe da PRF iniciou a inspeção dos equipamentos obrigatórios e solicitou a abertura do porta-malas.

Durante a vistoria, os agentes perceberam uma pequena abertura no cilindro de gás do automóvel. Após a abertura do compartimento, encontraram cápsulas contendo a droga.

Questionado sobre a origem e o destino do entorpecente, o motorista optou por permanecer em silêncio. A ocorrência foi registrada na 48ª DP (Seropédica), onde o caso seguirá sob investigação.