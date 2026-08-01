Maconha apreendida pelos policiais militares durante a açãoDivulgação

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Fred Vidal
Rio - Policiais militares prenderam em flagrante dois homens que transportavam cerca de 27 kg de maconha na Avenida Pastor Martin Luther King Junior, nas proximidades do Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio, na madrugada deste sábado (1º).
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Os agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da região suspeitaram de dois veículos que passavam pela via. Um deles carregava as drogas enquanto o outro atuava como “batedor”, realizando uma escolta para o transportador. Os militares realizaram a abordagem e encontraram o material entorpecente no interior do veículo. Com isso, ambos foram encaminhados à 44ª DP (Inhaúma) e autuados em flagrante.