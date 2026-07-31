Ex-policial militar estava foragido e foi preso durante a Operação Rede Segura - Divulgação PCRJ

Ex-policial militar estava foragido e foi preso durante a Operação Rede SeguraDivulgação PCRJ

Publicado 31/07/2026 18:10

Rio - Um ex-policial militar foi preso, na manhã desta sexta-feira (31), em Sepetiba, Zona Oeste. Frederico Matuch Coelho havia sido condenado a 72 anos de prisão pela morte de três adolescentes, além de sequestro e extorsão. Ele já era considerado foragido da Justiça.

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Segundo a Polícia Civil, Frederico foi condenado pelo crime, que aconteceu em agosto de 2000, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, Região Metropolitana. De acordo com a denúncia do Ministério Público, ele e outros três policiais militares sequestraram as vítimas e exigiram R$ 3 mil e três armas de fogo como resgate. Como a exigência não foi atendida, os adolescentes foram assassinados. Segundo a Polícia Civil, Frederico foi condenado pelo crime, que aconteceu em agosto de 2000, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, Região Metropolitana. De acordo com a denúncia do Ministério Público, ele e outros três policiais militares sequestraram as vítimas e exigiram R$ 3 mil e três armas de fogo como resgate. Como a exigência não foi atendida, os adolescentes foram assassinados.

Os agentes localizaram o ex-PM no interior de uma casa em Sepetiba. Após a prisão, Frederico foi encaminhado à sede da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), para os procedimentos de praxe. Posteriormente, foi transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.



A prisão foi realizada durante mais uma fase da Operação Rede Segura, que tem como objetivo localizar e prender foragidos da Justiça envolvidos em crimes de grande repercussão social. A reportagem de O DIA não localizou a defesa de Frederico Matuch Coelho. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral.