Interdição ocorre na madrugada de sexta (31) para sábado (1º) - Divulgação ViaRio

Interdição ocorre na madrugada de sexta (31) para sábado (1º)Divulgação ViaRio

Publicado 31/07/2026 15:45

Rio - O acesso da Avenida Brasil à Transolímpica, no sentido Recreio dos Bandeirantes, será totalmente interditado na madrugada de sábado (1º) para obras de implantação da infraestrutura da nova base da Polícia Militar. O bloqueio será realizado pela ViaRio durante o período noturno para reduzir os impactos no trânsito e garantir a segurança da operação.

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Segundo a concessionária, o serviço prevê a implantação de um eletroduto que fornecerá energia à unidade policial em construção na Transolímpica. Para executar os trabalhos, será necessário realizar um corte transversal no pavimento, o que exige o bloqueio total do acesso durante a intervenção. Segundo a concessionária, o serviço prevê a implantação de um eletroduto que fornecerá energia à unidade policial em construção na Transolímpica. Para executar os trabalhos, será necessário realizar um corte transversal no pavimento, o que exige o bloqueio total do acesso durante a intervenção.

Os trabalhos incluem o corte controlado da pista, a abertura de uma vala para instalação da tubulação elétrica, a recomposição do pavimento com material de secagem rápida e o acabamento final da via para restabelecer as condições de tráfego.



A ViaRio informou que a operação foi programada para o período noturno com o objetivo de minimizar os impactos na mobilidade e permitir a execução contínua dos serviços, reduzindo o tempo de ocupação da pista.



Em caso de condições climáticas adversas, os trabalhos serão adiados e uma nova data será divulgada.



A concessionária orienta os motoristas a planejarem seus deslocamentos com antecedência, respeitarem a sinalização implantada no local e seguirem as orientações das equipes operacionais durante o período da interdição.



A intervenção integra as ações de melhoria da infraestrutura da Transolímpica e dará suporte às operações da nova base da Polícia Militar que está sendo construída na via expressa.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral