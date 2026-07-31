Interdição ocorre na madrugada de sexta (31) para sábado (1º)Divulgação ViaRio
Segundo a concessionária, o serviço prevê a implantação de um eletroduto que fornecerá energia à unidade policial em construção na Transolímpica. Para executar os trabalhos, será necessário realizar um corte transversal no pavimento, o que exige o bloqueio total do acesso durante a intervenção.
A ViaRio informou que a operação foi programada para o período noturno com o objetivo de minimizar os impactos na mobilidade e permitir a execução contínua dos serviços, reduzindo o tempo de ocupação da pista.
Em caso de condições climáticas adversas, os trabalhos serão adiados e uma nova data será divulgada.
A concessionária orienta os motoristas a planejarem seus deslocamentos com antecedência, respeitarem a sinalização implantada no local e seguirem as orientações das equipes operacionais durante o período da interdição.
A intervenção integra as ações de melhoria da infraestrutura da Transolímpica e dará suporte às operações da nova base da Polícia Militar que está sendo construída na via expressa.
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