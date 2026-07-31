Bonde de Santa Teresa retomou o funcionamento nesta sexta-feira (31)Reginaldo Pimenta/Arquivo/Agência O Dia
O primeiro bonde partiu da estação Carioca para Santa Teresa às 8h, dentro da grade regular. Equipes técnicas acompanham as primeiras viagens e atuam nos ajustes necessários para a retomada gradual do trajeto completo ao longo do dia.
O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.
Ainda no bairro, duas pessoas morreram após a queda de um muro. As vítimas são Tássio Maia dos Santos, de 41 anos, ex-atacante do Botafogo, e o amigo Vandré Cordeiro da Silva.
Na ocasião, devido aos ventos fortes, o Parque Bondinho Pão de Açúcar, na Zona Sul, e o Teleférico da Providência, no Centro, também suspenderam o funcionamento. Apesar disso, ambos retomaram as atividades ainda na quinta-feira (30).
Falta de energia
Apesar do restabelecimento do fornecimento de energia em Santa Teresa, diversas regiões do Rio seguem sem luz nesta sexta-feira (31). Segundo a Light, cerca de 124 mil clientes ainda estão sem luz em sua área de concessão. Já a Enel ressalta que 98% dos consumidores tiveram o serviço restabelecido até esta manhã.
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