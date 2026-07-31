Bonde de Santa Teresa retomou o funcionamento nesta sexta-feira (31) - Reginaldo Pimenta/Arquivo/Agência O Dia

Bonde de Santa Teresa retomou o funcionamento nesta sexta-feira (31)Reginaldo Pimenta/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 31/07/2026 09:06 | Atualizado 31/07/2026 11:26

Rio - A operação do Bonde de Santa Teresa, na Região Central, voltou a funcionar na manhã desta sexta-feira (31) após o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no bairro. A circulação havia sido interrompida em meio aos fortes ventos que atingiram a cidade na tarde de quarta (29).





O primeiro bonde partiu da estação Carioca para Santa Teresa às 8h, dentro da grade regular. Equipes técnicas acompanham as primeiras viagens e atuam nos ajustes necessários para a retomada gradual do trajeto completo ao longo do dia.



O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.



Ainda no bairro,



Na ocasião, devido aos ventos fortes, o Parque Bondinho Pão de Açúcar, na Zona Sul, e o Teleférico da Providência, no Centro, também suspenderam o funcionamento. Apesar disso, ambos retomaram as atividades ainda na quinta-feira (30).



Falta de energia



Apesar do restabelecimento do fornecimento de energia em Santa Teresa, diversas regiões do Rio seguem sem luz nesta sexta-feira (31). Segundo a Light, cerca de 124 mil clientes ainda estão sem luz em sua área de concessão. Já a Enel ressalta que 98% dos consumidores tiveram o serviço restabelecido até esta manhã. LEIA MAIS: Viúva de homem morto após queda de muro desabafa: 'Era um anjo' O primeiro bonde partiu da estação Carioca para Santa Teresa às 8h, dentro da grade regular. Equipes técnicas acompanham as primeiras viagens e atuam nos ajustes necessários para a retomada gradual do trajeto completo ao longo do dia.O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.Ainda no bairro, duas pessoas morreram após a queda de um muro . As vítimas são Tássio Maia dos Santos, de 41 anos, ex-atacante do Botafogo, e o amigo Vandré Cordeiro da Silva.Na ocasião, devido aos ventos fortes, o Parque Bondinho Pão de Açúcar, na Zona Sul, e o Teleférico da Providência, no Centro, também suspenderam o funcionamento. Apesar disso, ambos retomaram as atividades ainda na quinta-feira (30).Apesar do restabelecimento do fornecimento de energia em Santa Teresa, diversas regiões do Rio seguem sem luz nesta sexta-feira (31). Segundo a Light, cerca de 124 mil clientes ainda estão sem luz em sua área de concessão. Já a Enel ressalta que 98% dos consumidores tiveram o serviço restabelecido até esta manhã.

Os trabalhos seguem concentrados nas áreas mais afetadas da Zona Oeste e da Baixada Fluminense. Na capital, os bairros com maior impacto são Campo Grande, Bangu, Jacarepaguá, Santa Cruz e Recreio. Na Baixada, os municípios mais afetados são Nova Iguaçu e Duque de Caxias.

Segundo a Enel, a região Sul Fluminense foi a mais afetada, especialmente os municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, onde dezenas de árvores caíram sobre ruas e rodovias, danificando a rede elétrica e dificultando o acesso das equipes a diversos pontos de atendimento. Ao todo, são 7,8 mil clientes sem energia na área da concessionári