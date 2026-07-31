X do Nuno
O que vimos até agora é somente uma 'amostra' do El Niño
Rio ainda tem 243 mil consumidores sem energia
Queda de árvores, postes danificados e fios atingidos pelos ventos deixaram cariocas sem fornecimento de luz
Vídeo: Moradores fecham vias em protesto contra falta de energia
Em Santa Cruz, manifestantes interditaram um trecho da Avenida Brasil e em Jacarepaguá, outro grupo ateou fogo em pneus na Estrada do Mapuá
Homens são presos por guerra de facções na Zona Sudoeste
Polícia encontrou com a dupla pistolas e carro clonado em Jacarepaguá
Dois corpos com marcas de tiros são encontrados no Anil
Delegacia de Homicídios da Capital investiga autoria e motivação do caso
Homem é sequestrado e baleado na Zona Norte
Vítima buscou socorro na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Costa Barros
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