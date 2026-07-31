Publicado 31/07/2026 00:00

Rajadas de 105 km/h no Rio, 120 km/h em São Paulo, dois mortos e apagões em série. O El Niño projetado pela Noaa como o mais forte em 76 anos sequer chegou. O que vimos até agora foi ensaio. A infraestrutura respondeu como se fosse o evento. E não fomos bem.

O primeiro debate presidencial, marcado para 23 de agosto na Band, pode ocorrer sem Lula e sem Flávio Bolsonaro. Um não pretende participar; o outro só participa se o primeiro for. As campanhas ajustaram as regras de um encontro que nenhuma das duas quer. Como sempre, perde a democracia.