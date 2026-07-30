Homem entrou correndo na UPA de Costa Barros depois de ser baleadoReprodução Redes Sociais
De acordo com vídeos que circulam nas redes sociais, ele foi levado por criminosos armados para o interior da Comunidade Gogó de Guadalupe. Pouco tempo depois, foi colocado no porta-malas de um carro e levado até as proximidades da UPA de Costa Barros, na Estrada de Botafogo. Após ser retirado do veículo, foi atingido por diversos disparos de arma de fogo.
Mesmo baleado, o homem conseguiu correr para dentro da unidade de saúde, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Em seguida, foi transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte. Ainda não há informação sobre o estado de saúde dele.
Segundo a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, policiais do 41º BPM (Irajá) foram acionados após informações de que um homem havia sido levado por criminosos e estaria na Comunidade Gogó de Guadalupe. Durante as buscas, os agentes localizaram a vítima já em atendimento na UPA. As informações preliminares apontam que o homem teria sido deixado pelos criminosos na Estrada de Botafogo, onde acabou baleado.
A motivação do crime ainda é desconhecida.
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