Homem entrou correndo na UPA de Costa Barros depois de ser baleado - Reprodução Redes Sociais

Homem entrou correndo na UPA de Costa Barros depois de ser baleadoReprodução Redes Sociais

Publicado 30/07/2026 17:24

Rio - Um homem foi sequestrado, baleado e abandonado por criminosos na manhã desta quinta-feira (30) , nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Costa Barros, na Zona Norte. Mesmo ferido, ele conseguiu correr até a unidade de saúde para pedir socorro.

O homem foi identificado apenas como Leo. Segundo relatos de moradores, ele trabalha no serviço de limpeza da associação da região e é conhecido por ser trabalhador.



De acordo com vídeos que circulam nas redes sociais, ele foi levado por criminosos armados para o interior da Comunidade Gogó de Guadalupe. Pouco tempo depois, foi colocado no porta-malas de um carro e levado até as proximidades da UPA de Costa Barros, na Estrada de Botafogo. Após ser retirado do veículo, foi atingido por diversos disparos de arma de fogo.



Mesmo baleado, o homem conseguiu correr para dentro da unidade de saúde, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Em seguida, foi transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte. Ainda não há informação sobre o estado de saúde dele.



Segundo a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, policiais do 41º BPM (Irajá) foram acionados após informações de que um homem havia sido levado por criminosos e estaria na Comunidade Gogó de Guadalupe. Durante as buscas, os agentes localizaram a vítima já em atendimento na UPA. As informações preliminares apontam que o homem teria sido deixado pelos criminosos na Estrada de Botafogo, onde acabou baleado.



A motivação do crime ainda é desconhecida.

O caso foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque). Diligências estão em andamento para apurar os fatos.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral