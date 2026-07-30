Ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) - Divulgação / Polícia Civil

Ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM)Divulgação / Polícia Civil

Publicado 30/07/2026 16:01

Rio - A Polícia Civil desarticulou, nesta quinta-feira (30), uma organização criminosa responsável por criar uma rota interestadual de distribuição de celulares roubados e furtados . A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e na Bahia.

Até o momento, dois criminosos foram presos. Os agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) localizaram um deles em Feira de Santana (BA), com celulares e dinheiro em espécie, e o outro em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio.

Segundo as investigações, os celulares roubados e furtados no Rio eram rapidamente enviados para outros estados e revendidos em lojas de eletrônicos e outros estabelecimentos que davam ao produto uma aparência de legalidade. O grupo tinha como objetivo dificultar o rastreamento dos aparelhos, ocultar sua origem criminosa e garantir o lucro.

As apurações tiveram início após um trabalho conjunto entre a DRCPIM e a Receita Federal, que interceptou quatro encomendas com 50 celulares de alto valor de mercado. Nenhum dos aparelhos possuía documentação, e todos apresentavam restrições por roubo, furto ou bloqueio junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Os agentes identificaram que os criminosos utilizavam nomes e CPFs falsos para despachar as encomendas em agências de serviços postais para dificultar a identificação dos verdadeiros remetentes.

O cruzamento de informações também revelou que um dos receptadores finais, localizado em Salvador (BA), aparecia em registros de ocorrência feitos por vítimas extorquidas logo após terem seus celulares roubados no Rio.

Um dos principais financiadores do esquema também possuía extensa ficha criminal, com antecedentes por tráfico de drogas e receptação.

A ação desta quinta-feira (30) faz parte da Operação Rastreio, que combate toda a cadeia criminosa envolvida na subtração e na receptação de celulares. No total, mais de 13,5 mil aparelhos já foram recuperados e seis mil devolvidos a seus respectivos donos.

Até o momento, mais de 930 criminosos foram presos, entre autores de roubos, furtos e receptação.