Agentes da 167ª DP (Paraty) investigam o caso - Reprodução / Google Maps

Agentes da 167ª DP (Paraty) investigam o casoReprodução / Google Maps

Publicado 30/07/2026 13:27

Rio - Bombeiros encontraram, na manhã desta quinta-feira (30), um corpo na Praia de Tarituba, em Paraty, na Costa Verde Fluminense. Os militares procuravam um pescador desaparecido depois de um naufrágio, ocorrido durante uma intensa ventania que atingiu o Estado do Rio nesta quarta-feira (29).

Segundo o tenente-coronel Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros, o cadáver estava dentro de uma embarcação. A identificação da vítima será realizada pelo Instituto Médico Legal (IML) da região.

"A corporação empregou um trabalho e recursos para encontrar uma vítima desaparecida após o naufrágio. embarcação. Hoje, pela manhã, nossos mergulhadores encontraram uma vítima dentro dessa embarcação, mas a confirmação dessa identidade será feita pelo IML", contou.

As buscas começaram por volta das 16h30 desta quarta-feira (29). De acordo com a corporação, uma força-tarefa foi mobilizada com equipes do quartéis de Paraty e Mambucaba usando embarcações, motos aquáticas e apoio de mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), da Barra da Tijuca.

O caso foi registrado na 167ª DP (Paraty). A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Ventania

Com rajadas que ultrapassaram os 100 km/h, a chegada de uma frente fria provocou uma série de transtornos na capital e em municípios da Região Metropolitana. A ventania causou interrupções no fornecimento de energia elétrica e afetou a circulação de trens e do metrô.

O Corpo de Bombeiros informou que, até às 7h desta quinta-feira (30), foi acionado para 291 eventos relacionados aos ventos em todo o estado, sendo 154 de cortes de árvores, 31 salvamentos e cinco desabamentos.

O Rio de Janeiro foi o município com maior número de ocorrências (128), seguido por Nova Iguaçu (28) e Niterói (25). O pico de chamadas para o 193 se deu às 17h desta quarta-feira (29), com 62 atendimentos simultâneos.

A capital está em Estágio 2 desde às 16h50 de quarta. Esse é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.