Passageiros passam mal e homem quebra janela do vagão do metrô do Rio para entrar arReprodução Redes Sociais

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Karilayn Areias
Rio - A forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (29) provocou uma série de situações de risco em diferentes pontos da cidade. Com rajadas que ultrapassaram os 100 km/h, passageiros ficaram presos em composições do metrô, trabalhadores precisaram ser resgatados de um andaime suspenso e quedas de árvores deixaram feridos. 
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Trabalhadores ficam à deriva em andaime durante ventania - Reprodução Redes Sociais
Caixa d'água cai de cima de prédio de Nova Iguaçu durante vendaval - Reprodução Redes Sociais
Mulher é atingida por árvore na Fiocruz - Reprodução Redes Sociais
Árvore cai e atinge homem no Centro do Rio - Reprodução Redes Sociais
Passageiros passam mal e homem quebra janela do vagão do metrô do Rio para entrar ar - Reprodução Redes Sociais


Um dos episódios de maior tensão ocorreu nas proximidades da estação Maria da Graça, na Zona Norte. Após uma queda de energia interromper a circulação do MetrôRio, passageiros permaneceram por mais de uma hora dentro de uma composição sem ventilação. Em vídeos que circulam nas redes sociais, um homem utiliza um extintor de incêndio para quebrar uma das janelas do vagão e permitir a entrada de ar.

Nas imagens, uma passageira relata que pessoas estavam passando mal por causa do calor e da falta de circulação de ar. Outros usuários também relataram crises de ansiedade, quedas de pressão e momentos de pânico durante a paralisação. Em alguns trechos, passageiros precisaram deixar os trens e caminhar pelos trilhos.

Na Barra da Tijuca, Zona Oeste, três trabalhadores viveram momentos de apreensão ao ficarem presos em um andaime suspenso no condomínio Barra Bali. A estrutura balançava violentamente por causa das rajadas de vento e chegou a ser arremessada em direção ao prédio. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o resgate. Não houve registro de feridos. 


A força do vento também provocou acidentes com árvores. No Centro do Rio, um homem foi atingido por uma árvore que caiu nas proximidades do Tribunal de Contas do Município. Pessoas que passavam pelo local ajudaram a retirar a vítima antes da chegada do socorro. Segundo as primeiras informações, ele não sofreu ferimentos graves.

Outra ocorrência foi registrada na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), onde uma funcionária ficou ferida após ser atingida por uma árvore. A trabalhadora recebeu os primeiros atendimentos da brigada da instituição, foi encaminhada ao Núcleo de Saúde do Trabalhador e passa bem.

Os impactos da ventania também atingiram o Teleférico da Providência. A Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar) informou que, devido aos ventos intensos, acionou os protocolos de segurança e o sistema de geração de energia. Os passageiros desembarcaram em segurança. 
Além das ocorrências, o temporal provocou apagões, interrupções no funcionamento do metrô e dos trens, quedas de árvores, destelhamentos e danos a edificações em diversas regiões do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas morreram após a queda de um muro em Santa Teresa, na região central da capital, durante a passagem da frente fria.
A força do vento também surpreendeu quem estava nas praias da Zona Sul. Em Ipanema, banhistas deixaram a faixa de areia às pressas diante das rajadas, que levantaram guarda-sóis e cadeiras. Vídeos registrados no local mostram o mar agitado e objetos sendo arrastados pela ventania. Na Praia Vermelha, na Urca, cenas semelhantes foram registradas por frequentadores, que também precisaram deixar a orla.  
 
 
 
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Na Baixada Fluminense, uma enorme caixa d'água despencou do topo de um prédio em construção no Bairro da Luz, em Nova Iguaçu. Imagens gravadas por moradores mostram duas caixas balançando com a força do vento até que uma delas se desprende da estrutura e cai. Segundo a prefeitura, as rajadas chegaram a 90 km/h no município. A Defesa Civil foi acionada e informou que não houve feridos. As caixas estavam vazias.