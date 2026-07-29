Passageiros passam mal e homem quebra janela do vagão do metrô do Rio para entrar ar - Reprodução Redes Sociais

Passageiros passam mal e homem quebra janela do vagão do metrô do Rio para entrar arReprodução Redes Sociais

Publicado 29/07/2026 22:51 | Atualizado 29/07/2026 23:09

Rio - A forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (29) provocou uma série de situações de risco em diferentes pontos da cidade. Com rajadas que ultrapassaram os 100 km/h, passageiros ficaram presos em composições do metrô, trabalhadores precisaram ser resgatados de um andaime suspenso e quedas de árvores deixaram feridos.

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Um dos episódios de maior tensão ocorreu nas proximidades da estação Maria da Graça, na Zona Norte. Após uma queda de energia interromper a circulação do MetrôRio, passageiros permaneceram por mais de uma hora dentro de uma composição sem ventilação. Em vídeos que circulam nas redes sociais, um homem utiliza um extintor de incêndio para quebrar uma das janelas do vagão e permitir a entrada de ar.



Nas imagens, uma passageira relata que pessoas estavam passando mal por causa do calor e da falta de circulação de ar. Outros usuários também relataram crises de ansiedade, quedas de pressão e momentos de pânico durante a paralisação. Em alguns trechos, passageiros precisaram deixar os trens e caminhar pelos trilhos.



Na Barra da Tijuca, Zona Oeste, três trabalhadores viveram momentos de apreensão ao ficarem presos em um andaime suspenso no condomínio Barra Bali. A estrutura balançava violentamente por causa das rajadas de vento e chegou a ser arremessada em direção ao prédio. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o resgate. Não houve registro de feridos. Um dos episódios de maior tensão ocorreu nas proximidades da estação Maria da Graça, na Zona Norte. Após uma queda de energia interromper a circulação do MetrôRio, passageiros permaneceram por mais de uma hora dentro de uma composição sem ventilação. Em vídeos que circulam nas redes sociais, um homem utiliza um extintor de incêndio para quebrar uma das janelas do vagão e permitir a entrada de ar.Nas imagens, uma passageira relata que pessoas estavam passando mal por causa do calor e da falta de circulação de ar. Outros usuários também relataram crises de ansiedade, quedas de pressão e momentos de pânico durante a paralisação. Em alguns trechos, passageiros precisaram deixar os trens e caminhar pelos trilhos.Na Barra da Tijuca, Zona Oeste, três trabalhadores viveram momentos de apreensão ao ficarem presos em um andaime suspenso no condomínio Barra Bali. A estrutura balançava violentamente por causa das rajadas de vento e chegou a ser arremessada em direção ao prédio. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o resgate. Não houve registro de feridos.

Ventania no RJ faz um andaime suspenso ficar à deriva no condomínio Barra Bali, na Barra da Tijuca pic.twitter.com/aluCeNYsbW — Maicon Souza (@MaiconSouza_) July 29, 2026



A força do vento também provocou acidentes com árvores. No Centro do Rio, um homem foi atingido por uma árvore que caiu nas proximidades do Tribunal de Contas do Município. Pessoas que passavam pelo local ajudaram a retirar a vítima antes da chegada do socorro. Segundo as primeiras informações, ele não sofreu ferimentos graves.



Outra ocorrência foi registrada na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), onde uma funcionária ficou ferida após ser atingida por uma árvore. A trabalhadora recebeu os primeiros atendimentos da brigada da instituição, foi encaminhada ao Núcleo de Saúde do Trabalhador e passa bem.



Os impactos da ventania também atingiram o Teleférico da Providência. A Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar) informou que, devido aos ventos intensos, acionou os protocolos de segurança e o sistema de geração de energia. Os passageiros desembarcaram em segurança. A força do vento também provocou acidentes com árvores. No Centro do Rio, um homem foi atingido por uma árvore que caiu nas proximidades do Tribunal de Contas do Município. Pessoas que passavam pelo local ajudaram a retirar a vítima antes da chegada do socorro. Segundo as primeiras informações, ele não sofreu ferimentos graves.Outra ocorrência foi registrada na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), onde uma funcionária ficou ferida após ser atingida por uma árvore. A trabalhadora recebeu os primeiros atendimentos da brigada da instituição, foi encaminhada ao Núcleo de Saúde do Trabalhador e passa bem.Os impactos da ventania também atingiram o Teleférico da Providência. A Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar) informou que, devido aos ventos intensos, acionou os protocolos de segurança e o sistema de geração de energia. Os passageiros desembarcaram em segurança.

A força do vento também surpreendeu quem estava nas praias da Zona Sul. Em Ipanema, banhistas deixaram a faixa de areia às pressas diante das rajadas, que levantaram guarda-sóis e cadeiras. Vídeos registrados no local mostram o mar agitado e objetos sendo arrastados pela ventania. Na Praia Vermelha, na Urca, cenas semelhantes foram registradas por frequentadores, que também precisaram deixar a orla.

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Na Baixada Fluminense, uma enorme caixa d'água despencou do topo de um prédio em construção no Bairro da Luz, em Nova Iguaçu. Imagens gravadas por moradores mostram duas caixas balançando com a força do vento até que uma delas se desprende da estrutura e cai. Segundo a prefeitura, as rajadas chegaram a 90 km/h no município. A Defesa Civil foi acionada e informou que não houve feridos. As caixas estavam vazias.

Na Baixada Fluminense, uma enorme caixa d'água despencou do topo de um prédio em construção no Bairro da Luz, em Nova Iguaçu. Imagens gravadas por moradores mostram duas caixas balançando com a força do vento até que uma delas se desprende da estrutura e cai. Segundo a prefeitura, as rajadas chegaram a 90 km/h no município. A Defesa Civil foi acionada e informou que não houve feridos. As caixas estavam vazias.