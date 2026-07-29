Adutora rompe e provoca grande vazamento em Campo Grande - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Adutora rompe e provoca grande vazamento em Campo GrandeFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 29/07/2026 18:30

Adutora rompe e provoca grande vazamento em Campo Grande



Crédito: Reprodução/ Redes sociais pic.twitter.com/p2NcNn07Ga — Jornal O Dia (@jornalodia) July 29, 2026 Em nota, a Rio+Saneamento informou que o vazamento foi contido e que equipes estão mobilizadas no reparo. "Em razão da ocorrência, há impacto no abastecimento de água nos bairros de Santíssimo, Senador Vasconcelos e em partes de Campo Grande, Guaratiba e Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste. As causas do rompimento serão apuradas pela concessionária", afirmou.

Em nota, a Rio+Saneamento informou que o vazamento foi contido e que equipes estão mobilizadas no reparo. "Em razão da ocorrência, há impacto no abastecimento de água nos bairros de Santíssimo, Senador Vasconcelos e em partes de Campo Grande, Guaratiba e Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste. As causas do rompimento serão apuradas pela concessionária", afirmou.

De acordo com as primeiras informações, o problema teria sido causado pelo rompimento de uma tampa de segurança da rede. "Toda semana isso", escreveu um internauta nas redes sociais. Outros demonstraram preocupação com a possibilidade de interrupção no abastecimento. "Pronto, vamos ficar sem água", comentou uma moradora.





