Adutora rompe e provoca grande vazamento em Campo GrandeFoto: Reprodução/ Redes sociais
Em nota, a Rio+Saneamento informou que o vazamento foi contido e que equipes estão mobilizadas no reparo. "Em razão da ocorrência, há impacto no abastecimento de água nos bairros de Santíssimo, Senador Vasconcelos e em partes de Campo Grande, Guaratiba e Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste. As causas do rompimento serão apuradas pela concessionária", afirmou.
Adutora rompe e provoca grande vazamento em Campo Grande— Jornal O Dia (@jornalodia) July 29, 2026
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