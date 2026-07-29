Adutora rompe e provoca grande vazamento em Campo GrandeFoto: Reprodução/ Redes sociais

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Leonardo Brito
Rio - Uma adutora rompeu, na tarde desta quarta-feira (29), em Campo Grande, na Zona Oeste. Imagens que circulam nas redes sociais mostram um grande jato d'água. Ainda não há informação sobre mortos ou feridos, nem se o incidente tem relação com os ventos fortes que atingiram o Rio
Em nota, a Rio+Saneamento informou que o vazamento foi contido e que equipes estão mobilizadas no reparo. "Em razão da ocorrência, há impacto no abastecimento de água nos bairros de Santíssimo, Senador Vasconcelos e em partes de Campo Grande, Guaratiba e Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste. As causas do rompimento serão apuradas pela concessionária", afirmou.
De acordo com as primeiras informações, o problema teria sido causado pelo rompimento de uma tampa de segurança da rede. "Toda semana isso", escreveu um internauta nas redes sociais. Outros demonstraram preocupação com a possibilidade de interrupção no abastecimento. "Pronto, vamos ficar sem água", comentou uma moradora.