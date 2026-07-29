Fernando Plácido Roberto Rocha, 38 anos - Foto: Divulgação/ PMERJ

Fernando Plácido Roberto Rocha, 38 anosFoto: Divulgação/ PMERJ

Publicado 29/07/2026 19:56

Amigo de longa data do militar, Fabrício de Oliveira descreveu Fernando como um profissional que dedicou toda a vida à segurança pública. Segundo ele, a trajetória do policial começou ainda no Exército Brasileiro, quando atuou como paraquedista militar e integrou forças de elite.



"Fernando era um amigo e irmão. Um exímio profissional de segurança pública, que dedicou toda a sua vida à defesa da sociedade. Foi paraquedista militar, operou em forças especializadas do Exército e seguiu essa vocação na Polícia Militar. Era filho, irmão, pai e amigo de muita gente", afirmou.



Para Fabrício, a morte do policial também expõe problemas enfrentados diariamente pelos agentes que atuam nas ruas do estado. "O Fernando trabalhava no BPVE e estava constantemente exposto aos ataques do crime organizado. Todos os dias, os policiais atuam nas principais vias do Rio com viaturas sem blindagem adequada, coletes frágeis e poucos recursos tecnológicos. Por anos, conversei com ele sobre essa precariedade", declarou.



O amigo afirmou ainda que Fernando foi atingido por um disparo que atravessou o para-brisa da viatura durante o confronto. "O Estado perde um militar treinado e vocacionado, enquanto a família perde um ente querido. Amanhã, ele será substituído por outro policial e o problema continuará existindo", lamentou.



A ocorrência teve início após equipes do BPVE receberem informações sobre dois veículos suspeitos que seguiam pela Avenida Brasil. Segundo a Polícia Militar, os ocupantes desobedeceram à ordem de parada, abriram fogo contra os agentes e deram início a uma perseguição que atravessou diferentes trechos da via expressa.



Durante o confronto, o cabo Fernando foi baleado e socorrido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu. Outro policial militar e um motorista que passava pelo local também foram atingidos e permanecem internados em estado grave.



Na ação, equipes do Batalhão de Choque apreenderam seis fuzis, três pistolas e uma granada. A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital.



O velório do cabo Fernando Plácido Roberto Rocha acontece nesta quinta-feira (30), às 12h, na Capela 7 do Cemitério Jardim da Saudade, em Jardim Sulacap, Zona Oeste. O sepultamento está previsto para as 15h.