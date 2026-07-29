Viatura da PM ficou com várias marcas de tiros; no detalhe o cabo Fernando Placido, morto na ação - Reprodução/Rede Social

Viatura da PM ficou com várias marcas de tiros; no detalhe o cabo Fernando Placido, morto na açãoReprodução/Rede Social

Publicado 29/07/2026 06:59

Rio - Uma perseguição seguida de troca de tiros terminou com um policial militar e quatro criminosos mortos na Avenida Brasil, na madrugada desta quarta-feira (29). Outro agente e uma terceira vítima também foram baleados e encaminhados ao hospital, onde permanecem internados em estado grave.

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Segundo a corporação, a ocorrência teve início em Guadalupe, na Zona Norte, após equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) receberem informações de que dois veículos, vindos da Vila Kennedy, na Zona Oeste, seguiam em direção à Penha. Durante a tentativa de abordagem, os ocupantes desobedeceram à ordem de parada, atiraram contra os policiais e fugiram, dando início a uma perseguição que terminou em confronto. Segundo a corporação, a ocorrência teve início em Guadalupe, na Zona Norte, após equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) receberem informações de que dois veículos, vindos da Vila Kennedy, na Zona Oeste, seguiam em direção à Penha. Durante a tentativa de abordagem, os ocupantes desobedeceram à ordem de parada, atiraram contra os policiais e fugiram, dando início a uma perseguição que terminou em confronto.

O cabo Fernando Placido Roberto Rocha, de 38 anos, chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos. Na mesma unidade, estão o policial Charles Batista dos Santos, e o motorista Vitor Alberto Sá de Souza, atingido por um disparo enquanto passava pela via na altura da Penha.

Ainda durante o confronto, outros dois suspeitos ficaram feridos, sendo encaminhados ao Hospital Federal de Bonsucesso e ao Hospital Municipal Salgado Filho. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde deles.

Em meio à caçada, na altura de Ramos, equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), em apoio ao BPVE, apreenderam seis fuzis, três pistolas e uma granada.

De acordo com Centro de Operações Rio, ao longo do tiroteio, a calha do BRT e uma faixa de rolamento, na estação Jardim Guadalupe, chegaram a ser interditadas, mas foram liberadas por volta das 2h20.



Em nota, a PM lamentou o caso e informou que o cabo Fernando ingressou na corporação em 2019 e, atualmente, era lotado no BPVE. Ela deixa uma filha. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Ao RJ1, da TV Globo, a porta-voz da PM, tenente-coronel Claudio Moraes, destacou o caso como mais um ataque covarde de criminosos contra policiais militares.



"A Polícia Militar, antes de mais nada, precisa lamentar a perda de mais um policial militar que trabalhava no cumprimento do dever. Um inocente, uma pessoa que transitava pela via, também foi baleada nesse confronto, durante um ataque covarde desses criminosos. Isso mostra a dureza da realidade do Rio de Janeiro", disse.



A coronel explicou que os agentes receberam informações de inteligência sobre dois carros em movimentação suspeita.



"Possivelmente, esses criminosos estavam indo participar de alguma guerra ou realizar um ataque em uma dessas regiões. Nesse momento, houve a necessidade da intervenção da PM e, inicialmente, eles atacaram os policiais do BPVE. Quando chegaram a uma determinada altura, foi feito um cerco e, nesse momento, também atuaram os policiais do Choque, que estão na Zona Norte participando da operação de interceptação", revelou.



Segundo Cláudia, os bandidos eram integrantes da facção Comando Vermelho da Vila Kennedy. A investigação está em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para apurar os fatos.