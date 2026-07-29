Queda de muro deixa dois mortos durante ventania no Rio - Reprodução Instagram

Queda de muro deixa dois mortos durante ventania no RioReprodução Instagram

Publicado 29/07/2026 19:13

Rio - A forte ventania que atingiu o estado do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (29), deixou duas pessoas mortas e um pescador desaparecido. As vítimas morreram após a queda de um muro em Santa Teresa, na região central da capital. Já o desaparecimento foi registrado em Tarituba, distrito de Mambucaba, em Angra dos Reis, na Costa Verde.

As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, que mobilizou um gabinete de crise na Sala de Situação do Comitê de Enfrentamento ao El Niño para acompanhar os impactos do fenômeno. Até as 19h, a corporação havia atendido 185 ocorrências relacionadas aos ventos em todo o estado. Desse total, 93 foram para cortes de árvores, 31 para salvamento de pessoas e cinco envolveram desabamentos.



Com rajadas que ultrapassaram os 100 km/h, a chegada de uma frente fria provocou uma série de transtornos na capital e em municípios da Região Metropolitana. A ventania causou interrupções no fornecimento de energia elétrica, afetou a circulação de trens e do metrô e deixou diversos sinais de trânsito sem funcionamento.