As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, que mobilizou um gabinete de crise na Sala de Situação do Comitê de Enfrentamento ao El Niño para acompanhar os impactos do fenômeno. Até as 19h, a corporação havia atendido 185 ocorrências relacionadas aos ventos em todo o estado. Desse total, 93 foram para cortes de árvores, 31 para salvamento de pessoas e cinco envolveram desabamentos.
Com rajadas que ultrapassaram os 100 km/h, a chegada de uma frente fria provocou uma série de transtornos na capital e em municípios da Região Metropolitana. A ventania causou interrupções no fornecimento de energia elétrica, afetou a circulação de trens e do metrô e deixou diversos sinais de trânsito sem funcionamento.
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