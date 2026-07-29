Rio - A Federação PSOL-Rede oficializou a candidatura de William Siri ao Governo do Estado, durante convenção estadual realizada nesta quarta-feira (29) no Salão Nobre da Câmara Municipal do Rio, na Cinelândia, no Centro. Além dele, Monica Benício também foi lançada ao Senado durante o evento.
Entre as prioridades defendidas pela Federação estão a reestatização da Cedae, a implantação da tarifa zero no transporte público, o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), a valorização da educação pública, a ampliação das políticas de moradia e o enfrentamento às desigualdades raciais, sociais e territoriais que marcam o estado.
“Agradeço ao PSOL e à nossa militância que confiaram em mim para essa importante missão. Agora, como candidato oficial ao Governo do Estado, posso dizer que o povo do Rio tem a opção de escolher um jovem da periferia, que sempre enfrentou a desigualdade e tem um projeto de desenvolvimento sério e comprometido para nosso estado. Ninguém aguenta mais os mesmos grupos políticos que negligenciam o povo há décadas. Vamos devolver dignidade e qualidade de vida para nossa população”, afirmou o candidato.
Nascido em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e morador de Campo Grande, na Zona Oeste, William Siri disputa o cargo de governador pela primeira vez, aos 33 anos. Em 2020, foi eleito vereador do Rio e reeleito em 2024.
Juliana Carvalho, do PSOL de Volta Redonda, é a vice de Siri. Mulher negra, ela tem 41 anos, é professora, mestre em ensino de História, filha de operários e militante do movimento Negro unificado.
Além de oficializar o nome de Siri para o governo, a federação também lançou a candidatura de Monica Benício ao Senado Federal e declarou apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e à candidatura da deputada federal Benedita da Silva (PT) para a segunda vaga ao Senado.
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