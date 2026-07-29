Federal PSOL-Rede lança William Siri ao Governo do Rio e Monica Benício ao Senado Federal - Divulgação

Federal PSOL-Rede lança William Siri ao Governo do Rio e Monica Benício ao Senado FederalDivulgação

Publicado 29/07/2026 15:38

Rio - A Federação PSOL-Rede oficializou a candidatura de William Siri ao Governo do Estado , durante convenção estadual realizada nesta quarta-feira (29) no Salão Nobre da Câmara Municipal do Rio, na Cinelândia, no Centro. Além dele, Monica Benício também foi lançada ao Senado durante o evento.

Entre as prioridades defendidas pela Federação estão a reestatização da Cedae, a implantação da tarifa zero no transporte público, o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), a valorização da educação pública, a ampliação das políticas de moradia e o enfrentamento às desigualdades raciais, sociais e territoriais que marcam o estado.

“Agradeço ao PSOL e à nossa militância que confiaram em mim para essa importante missão. Agora, como candidato oficial ao Governo do Estado, posso dizer que o povo do Rio tem a opção de escolher um jovem da periferia, que sempre enfrentou a desigualdade e tem um projeto de desenvolvimento sério e comprometido para nosso estado. Ninguém aguenta mais os mesmos grupos políticos que negligenciam o povo há décadas. Vamos devolver dignidade e qualidade de vida para nossa população”, afirmou o candidato.