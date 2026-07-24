Douglas Ruas - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Douglas RuasReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 24/07/2026 17:09

Rio - O Partido Liberal (PL) oficializou, em convenção realizada nesta sexta-feira (24), a candidatura de Douglas Ruas ao governo do Rio. Até o momento, não há informações sobre quem será o vice do parlamentar, que é deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Douglas afirmou que pretende governar para o "Rio real", e não apenas para o Rio dos cartões-postais. Ele defendeu atenção especial às regiões mais carentes de investimentos, como Zona Norte da capital, Zona Oeste, Baixada Fluminense, Região Metropolitana e interior.



"Nós temos uma grande oportunidade de sermos o grande protagonista desta nação. É esse o lugar que o Estado do Rio de Janeiro merece e é para lá que nós vamos. Para isso nós teremos um governo que estará próximo das pessoas", disse o candidato.



"Durante o discurso, ele falou que Estado apresenta indicadores preocupantes na educação e defendeu avanços nas áreas de segurança pública, geração de emprego e renda. Além disso, destacou a convicção de que é possível inaugurar "um novo tempo" para o Rio. O candidato também defendeu uma política que ofereça oportunidades de estudo e trabalho para os jovens, evitando que eles sejam atraídos pelo crime.

Douglas ressaltou ainda a necessidade de ampliar o atendimento às mães atípicas, garantindo acesso mais ágil aos serviços especializados de que seus filhos necessitam. Uma prioridade em saúde será a redução das longas filas por consultas e exames, para que a população tenha acesso ao tratamento no momento em que precisa.

O evento reuniu os presidentes do PL estadual, Altineu Côrtes, e do PL municipal, Bruno Bonetti, além de parlamentares e lideranças políticas de diferentes regiões do Rio. Durante a convenção, também confirmaram que Carlos Portinho concorrerá ao Senado.

Eleições 2026

As eleições de 2026 ocorrerão em 4 de outubro (1º turno), quando serão eleitos os cargos de presidente da república, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Nos casos em que houver necessidade de 2º turno, a votação ocorrerá no dia 25 deste mesmo mês.