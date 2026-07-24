Segundo o Detran-RJ, o autor das agressões era o acompanhante de uma candidataDivulgação

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Leonardo Brito
Rio - Dois examinadores do Detran-RJ, um servidor e uma servidora, foram agredidos na manhã desta sexta-feira (24) durante a realização de exames práticos de direção em Itaboraí, na Região Metropolitana. Segundo o órgão, o autor das agressões era o acompanhante de uma candidata que acabou reprovada na avaliação.
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Inconformado com o resultado, o homem realizou uma manobra conhecida como "cavalo de pau" em frente ao veículo onde outro candidato fazia o exame. Os mesmos examinadores participavam da avaliação.

Em seguida, ele saiu do carro e partiu para cima dos servidores. Os dois foram atingidos com socos e chutes. Durante a confusão, o uniforme de um dos examinadores chegou a ser rasgado.

As vítimas procuraram a 71ª DP (Itaboraí) para registrar a ocorrência. O agressor também foi conduzido para a delegacia.

O candidato que realizava a prova no momento do ataque compareceu à unidade policial para prestar depoimento em favor dos examinadores. Os servidores passaram por exame de corpo de delito.

Por meio de nota, o Detran-RJ repudiou a agressão e afirmou que a atitude do homem tentou impedir o trabalho dos profissionais responsáveis pela avaliação dos candidatos.

O órgão destacou ainda que a violência compromete a segurança dos servidores e afeta a lisura do processo de habilitação. O caso será investigado pela Polícia Civil.