Segundo o Detran-RJ, o autor das agressões era o acompanhante de uma candidata - Divulgação

Segundo o Detran-RJ, o autor das agressões era o acompanhante de uma candidataDivulgação

Publicado 24/07/2026 20:49 | Atualizado 24/07/2026 20:55

Rio - Dois examinadores do Detran-RJ , um servidor e uma servidora, foram agredidos na manhã desta sexta-feira (24) durante a realização de exames práticos de direção em Itaboraí, na Região Metropolitana. Segundo o órgão, o autor das agressões era o acompanhante de uma candidata que acabou reprovada na avaliação.