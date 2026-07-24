Luciano Mattos comandou o Ministério Público entre 2021 e 2024 - Foto: Divulgação

Luciano Mattos comandou o Ministério Público entre 2021 e 2024Foto: Divulgação

Publicado 24/07/2026 17:55

Rio - Ex-procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Mattos assume a presidência regional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). À frente da legenda, o advogado tem a missão de estruturar os diretórios municipais e conduzir a reorganização do partido no estado, projeto que recebeu o nome de "Renova Rio".

"O partido será blindado contra a influência de organizações criminosas, porque a população do Rio de Janeiro não aguenta mais conviver com essa mistura tão perversa. Convido todos a se filiarem e participarem, de forma democrática, deste movimento para melhorar o estado", ressalta Mattos.

O ex-chefe do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) também avalia convites para disputar as eleições de 2026 pelo PRTB, seja ao Senado ou ao Governo do Estado.

Conheça a carreira do advogado

Luciano Mattos comandou o Ministério Público entre 2021 e 2024. Em março deste ano, o advogado se aposentou após mais de 30 anos de atuação na instituição. A gestão dele à frente do MPRJ foi marcada por temas relevantes na área da segurança pública.

Promotor de Justiça desde 1995, atuou na Região dos Lagos, em Niterói e na capital fluminense. Ao longo da carreira, ocupou cargos de coordenação regional, apoio institucional e supervisão de estágio, além de presidir a Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Amperj) por três mandatos consecutivos.

Natural de Niterói, ele também teve atuação destacada nas promotorias em que trabalhou e buscou ampliar a presença do MPRJ na Capital e nos municípios do interior do Rio.