Kelvin Thomas de Souza Ferreira foi preso durante operação contra grupo que explorava transporte irregular - Divulgação PCRJ

Kelvin Thomas de Souza Ferreira foi preso durante operação contra grupo que explorava transporte irregularDivulgação PCRJ

Publicado 24/07/2026 20:57

Rio - Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, nesta sexta-feira (24), em Cabo Frio. Segundo a Polícia Civil, Kelvin Thomas de Souza Ferreira também é investigado por envolvimento em um esquema de exploração de transporte irregular de passageiros entre a capital fluminense e o município da Região dos Lagos. O pai dele é apontado como responsável por liderar o grupo criminoso.

As investigações tiveram início após o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) identificar a atuação de um grupo criminoso estruturado que, há anos, explorava linhas clandestinas de transporte entre Cabo Frio e o Rio de Janeiro.



Segundo a Polícia Civil, o grupo funcionava como uma empresa do crime. Havia divisão de funções entre administradores, responsáveis pelos pontos de embarque, motoristas e os chamados "papagaios", que eram encarregados de captar passageiros. As apurações indicam que o domínio do transporte irregular estaria associado a outros crimes, como extorsões por meio da cobrança de taxas ilegais, ameaças contra motoristas concorrentes e agentes públicos responsáveis pela fiscalização, danos qualificados e até homicídios relacionados às disputas pelos pontos de embarque.



Os policiais ouviram testemunhas, analisaram imagens de câmeras de segurança, documentos e movimentações financeiras. Segundo a corporação, o material confirma a existência de uma estrutura organizada para a exploração criminosa do serviço.



As diligências desta sexta-feira tiveram como objetivo localizar celulares, computadores, documentos, registros financeiros, armas, valores e outros elementos que possam auxiliar na identificação de envolvidos e no aprofundamento das investigações.

A reportagem de O DIA não conseguiu localizar a defesa de Kelvin Thomas de Souza Ferreira. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral