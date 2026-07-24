'Lafado' controlava pontos de venda no Fallet, onde se escondiaDivulgação PCRJ
Segundo a Polícia Civil, Lafado era responsável por comandar o comércio ilegal de entorpecentes em diversas localidades dominadas pelo grupo em Maricá, entre elas Beira Rio, Risca Faca, Santa Paula, Sem Terra, Monte Castelo e Cassorotiba. Os levantamentos apontam ainda que ele controlava pontos de venda no Fallet, local utilizado também como esconderijo.
De acordo com a corporação, Thiago foi localizado após quase dois meses de monitoramento realizado pelo setor de inteligência da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme). Ainda segundo os agentes, o criminoso ganhou influência na cúpula do Comando Vermelho após deixar o sistema prisional. Logo depois de ser colocado em liberdade, ele teria descumprido as medidas impostas pela Justiça, retomado a liderança do grupo e passado à condição de foragido.
Thiago possui uma extensa ficha criminal, com mais de 30 anotações por delitos como homicídio, roubo majorado, receptação, organização criminosa, associação para o tráfico, sequestro e tortura. Esta foi a quarta prisão do suspeito. A última havia ocorrido em 2022, quando ele foi localizado em um restaurante de luxo, em Niterói.
Thiago da Silva Santos, conhecido como "Lafado" ou "300", foi preso por policiais civis na Ponte Rio-Niterói, na noite de quinta- feira (23)— Jornal O Dia (@jornalodia) July 24, 2026
Crédito: Reprodução / PCRJ pic.twitter.com/oLElkUR9ZX
O criminoso foi encaminhado à delegacia, e a Desarme continuará realizando ações de inteligência e operações para localizar e prender integrantes de facções que atuam no estado do Rio de Janeiro.
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