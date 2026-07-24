'Lafado' controlava pontos de venda no Fallet, onde se escondia - Divulgação PCRJ

'Lafado' controlava pontos de venda no Fallet, onde se escondiaDivulgação PCRJ

Publicado 24/07/2026 17:31

Rio - Apontado como um dos principais líderes do Comando Vermelho (CV), Thiago da Silva Santos foi preso no fim da noite desta quinta-feira (23) na Ponte Rio-Niterói. Conhecido como "Lafado" ou "300", o suspeito retornava de Maricá, Região Metropolitana, para o Morro do Fallet, em Santa Teresa, na região central. Os policiais pararam os carros que estavam na via para cercar o veículo do suspeito e efetuar a prisão.

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Segundo a Polícia Civil, Lafado era responsável por comandar o comércio ilegal de entorpecentes em diversas localidades dominadas pelo grupo em Maricá, entre elas Beira Rio, Risca Faca, Santa Paula, Sem Terra, Monte Castelo e Cassorotiba. Os levantamentos apontam ainda que ele controlava pontos de venda no Fallet, local utilizado também como esconderijo.



De acordo com a corporação, Thiago foi localizado após quase dois meses de monitoramento realizado pelo setor de inteligência da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme). Ainda segundo os agentes, o criminoso ganhou influência na cúpula do Comando Vermelho após deixar o sistema prisional. Logo depois de ser colocado em liberdade, ele teria descumprido as medidas impostas pela Justiça, retomado a liderança do grupo e passado à condição de foragido. Segundo a Polícia Civil, Lafado era responsável por comandar o comércio ilegal de entorpecentes em diversas localidades dominadas pelo grupo em Maricá, entre elas Beira Rio, Risca Faca, Santa Paula, Sem Terra, Monte Castelo e Cassorotiba. Os levantamentos apontam ainda que ele controlava pontos de venda no Fallet, local utilizado também como esconderijo.De acordo com a corporação, Thiago foi localizado após quase dois meses de monitoramento realizado pelo setor de inteligência da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme). Ainda segundo os agentes, o criminoso ganhou influência na cúpula do Comando Vermelho após deixar o sistema prisional. Logo depois de ser colocado em liberdade, ele teria descumprido as medidas impostas pela Justiça, retomado a liderança do grupo e passado à condição de foragido.

Thiago da Silva Santos, conhecido como "Lafado" ou "300", foi preso por policiais civis na Ponte Rio-Niterói, na noite de quinta- feira (23)



Crédito: Reprodução / PCRJ pic.twitter.com/oLElkUR9ZX — Jornal O Dia (@jornalodia) July 24, 2026 Thiago possui uma extensa ficha criminal, com mais de 30 anotações por delitos como homicídio, roubo majorado, receptação, organização criminosa, associação para o tráfico, sequestro e tortura. Esta foi a quarta prisão do suspeito. A última havia ocorrido em 2022, quando ele foi localizado em um restaurante de luxo, em Niterói.



O criminoso foi encaminhado à delegacia, e a Desarme continuará realizando ações de inteligência e operações para localizar e prender integrantes de facções que atuam no estado do Rio de Janeiro. Thiago possui uma extensa ficha criminal, com mais de 30 anotações por delitos como homicídio, roubo majorado, receptação, organização criminosa, associação para o tráfico, sequestro e tortura. Esta foi a quarta prisão do suspeito. A última havia ocorrido em 2022, quando ele foi localizado em um restaurante de luxo, em Niterói.O criminoso foi encaminhado à delegacia, e a Desarme continuará realizando ações de inteligência e operações para localizar e prender integrantes de facções que atuam no estado do Rio de Janeiro.

A reportagem de O DIA não conseguiu localizar a defesa de Thiago da Silva Santos. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral