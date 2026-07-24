PM prendeu seis criminosos em flagrante e apreendeu armas e drogas durante ação na Gardênia Azul, Zona Sudoeste do Rio - Reprodução / X

PM prendeu seis criminosos em flagrante e apreendeu armas e drogas durante ação na Gardênia Azul, Zona Sudoeste do RioReprodução / X

Publicado 24/07/2026 11:43

Rio - Policiais militares prenderam seis criminosos em flagrante, nesta sexta-feira (24), na Gardênia Azul , Zona Sudoeste do Rio. Durante a ação, os agentes também apreenderem um fuzil calibre 556, uma pistola 9mm, munições, rádio comunicador e uma grande quantidade de entorpecentes.





A ação ocorreu após as equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) receberem informações sobre a presença de criminosos armados na comunidade. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros e houve confronto. A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP (Taquara). LEIA MAIS: Homem é atacado a tiros em Rio das Pedras A ação ocorreu após as equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) receberem informações sobre a presença de criminosos armados na comunidade. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros e houve confronto. A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP (Taquara).

O DIA apurou possíveis impactos da ação policial. A Secretaria de Estado de Saúde informou que "as unidades estão funcionando normalmente". De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, três unidades de Atenção Primária que atendem a região mantêm o funcionamento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas. As escolas estaduais e municipais estão de férias.

Gardênia Azul

A Gardênia Azul tem sido um dos palcos de uma guerra por controle territorial entre traficantes do Comando Vermelho e milicianos há cerca de um mês. Na última quinta-feira (16), criminosos incendiaram pneus e sequestraram três ônibus para bloquear vias da localidade

A ação dos bandidos foi realizada em represália à uma atuação de policiais militares que prenderam uma mulher e apreendeu um adolescente na região por tráfego de drogas. No dia seguinte, os agentes reforçaram o patrulhamento na região.

Disputas na região