Rio - Policiais militares prenderam seis criminosos em flagrante, nesta sexta-feira (24), na Gardênia Azul, Zona Sudoeste do Rio. Durante a ação, os agentes também apreenderem um fuzil calibre 556, uma pistola 9mm, munições, rádio comunicador e uma grande quantidade de entorpecentes.
A ação ocorreu após as equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) receberem informações sobre a presença de criminosos armados na comunidade. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros e houve confronto. A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP (Taquara).
O DIA apurou possíveis impactos da ação policial. A Secretaria de Estado de Saúde informou que "as unidades estão funcionando normalmente". De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, três unidades de Atenção Primária que atendem a região mantêm o funcionamento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas. As escolas estaduais e municipais estão de férias.
A ação dos bandidos foi realizada em represália à uma atuação de policiais militares que prenderam uma mulher e apreendeu um adolescente na região por tráfego de drogas. No dia seguinte, os agentes reforçaram o patrulhamento na região.
Nas últimas semanas, tiroteios assustaram moradores na Cidade de Deus, onde as polícias Civil e Militar realizaram a Operação Contenção, na terça-feira (14), para cumprir mais de 40 mandados de busca e apreensão. As disputas também abrangem áreas como Praça Seca, Curicica e Muzema.
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