Homem beleado foi socorrido no Hospital Municipal Lourenço Jorge - Reprodução/Rede Social

Homem beleado foi socorrido no Hospital Municipal Lourenço JorgeReprodução/Rede Social

Publicado 24/07/2026 07:24

Rio - Um homem foi atacado a tiros na Avenida Engenheiro Souza Filho, em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste, na noite desta quinta-feira (23).

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) estiveram no Hospital Municipal Lourenço Jorge após a vítima dar entrada na unidade. No local, o homem relatou que estava em um estabelecimento comercial quando acabou sendo surpreendido por um criminoso armado, que atirou em sua direção e fugiu.



A ocorrência está a cargo da 32ª DP (Taquara).

Rotina de violência

A região de Rio das Pedras tem sido alvo de diversos ataques de criminosos do Comando Vermelho. No último dia 19, bandidos fortemente armados invadiram um condomínio e renderam funcionários da portaria.



