Homem beleado foi socorrido no Hospital Municipal Lourenço JorgeReprodução/Rede Social

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Ana Fernanda Freire
Rio - Um homem foi atacado a tiros na Avenida Engenheiro Souza Filho, em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste, na noite desta quinta-feira (23). 
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Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) estiveram no Hospital Municipal Lourenço Jorge após a vítima dar entrada na unidade. No local, o homem relatou que estava em um estabelecimento comercial quando acabou sendo surpreendido por um criminoso armado, que atirou em sua direção e fugiu.

A ocorrência está a cargo da 32ª DP (Taquara).
Rotina de violência
A região de Rio das Pedras tem sido alvo de diversos ataques de criminosos do Comando Vermelho. No último dia 19, bandidos fortemente armados invadiram um condomínio e renderam funcionários da portaria.
Na semana anterior, no dia 10, um suspeito identificado como Lucas David de Paula morreu baleado durante um confronto. No mesmo dia, dois homens foram baleados em um ataque a tiros em um bar na Rua do Amparo. Pouco depois, um corpo foi encontrado na Rua Alonso, também na comunidade.
Em junho, no dia 29, outro intenso tiroteio causou momentos de pânico entre os moradores da área. Já no dia 25, uma moradora teve a casa atingida por uma granada lançada por drone, durante mais um dia de tentativa de invasão do Comando Vermelho.