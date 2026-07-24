Bairro da Zona Norte passa por disputa territorial entre traficantesMarcela Ribeiro / ARQUIVO O Dia
Tiroteio no Morro do Cruz assusta moradores da região. Disparos são ouvidos do Andaraí e da Tijuca.— Jornal O Dia (@jornalodia) July 24, 2026
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Ainda de acordo com informações iniciais, um homem foi ferido e socorrido ao Hospital do Andaraí.
Segundo moradores, os novos episódios de violência estariam relacionados à disputa territorial entre traficantes que atuam no Morro da Cruz, apontado como influência do Terceiro Comando Puro (TCP), e na Chácara do Céu. Os confrontos na localidade acontecem desde a última quarta-feira (22), segundo relatos de moradores.
No início deste mês, uma mulher de 56 anos foi atingida por uma bala perdida durante um confronto entre criminosos dos morros do Andaraí e da Cruz. Na ocasião, a vítima foi baleada nas proximidades de um supermercado na Rua Maxwell, recebeu atendimento médico e teve alta hospitalar.
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