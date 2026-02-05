Luciano Mattos, ex-procurador-geral do Estado do Rio - Divulgação

Luciano Mattos, ex-procurador-geral do Estado do RioDivulgação

Publicado 05/02/2026 13:50

O ex-procurador-geral de Justiça Luciano Mattos apresentou, nesta quinta-feira (5), o seu pedido de aposentadoria no cargo de promotor do Ministério Público do Estado do Rio, com validade a partir do dia 1º de março.

Com mais de 33 anos de MP, ele iniciou sua trajetória na instituição ainda como servidor nível médio no ano 1992, aprovado por concurso público. Em 1995, começou a atuar como promotor, tendo atuação destacada na Região dos Lagos, em Niterói e na capital. Foi coordenador regional, de apoio institucional, supervisor de estágio e teve ativa participação associativa, tendo sido diretor e presidente da Associação do MPRJ (Amperj) por três mandatos consecutivos.

Chegou à chefia do MP em janeiro de 2021, cargo que exerceu por quatro anos. Atualmente exerce as funções de assessor de Relações Institucionais da Corregedoria Nacional do Ministério Público, órgão do CNMP.

Mattos diz que pretende exercer a advocacia e a consultoria jurídica, como também continuar a contribuir na vida pública, participando dos debates de interesse da população, notadamente nas áreas de segurança pública e do meio ambiente, áreas que fizeram parte da sua história institucional.

“Saio com a sensação do dever cumprido. Foram muitos anos de dedicação e empenho na defesa dos direitos da sociedade. Por onde passei, creio que o meu trabalho tenha recebido o reconhecimento da população, o que mais importa para quem se propõe a atuar na vida pública. Agora, pretendo seguir com a minha nova carreira de advogado e continuar a contribuir com o debate público sobre temas importantes para o nosso Estado do Rio de Janeiro, em especial na segurança pública”, revela.