Agentes encontraram motores furtados e peças sem cadastro no ferro-velho em Nova Iguaçu - Divulgação

Agentes encontraram motores furtados e peças sem cadastro no ferro-velho em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 24/07/2026 12:53 | Atualizado 24/07/2026 21:10

Um ferro-velho clandestino foi interditado durante uma fiscalização da Operação Desmonte, coordenada pelo Detran RJ, no bairro de Cabuçu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O dono do estabelecimento foi preso em flagrante.

A ação contou com apoio de agentes da 56ª DP (Comendador Soares) e foi realizada após denúncias recebidas pelo OuveRJ. Durante a inspeção, os fiscais encontraram três motores automotivos com registros de furto e um quarto motor com a identificação raspada.

Segundo o Detran RJ, o local funcionava em dois terrenos de terra batida, sem registro de CNPJ. As peças encontradas no ferro-velho também não estavam cadastradas no sistema do órgão.

O responsável pelo estabelecimento foi conduzido à delegacia e autuado por receptação. A defesa dele não foi localizada. O espaço segue à disposição. O material localizado durante a operação foi apreendido.

Além das irregularidades relacionadas às peças automotivas, técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) constataram possíveis danos ambientais provocados pelo descarte inadequado de resíduos e poluentes diretamente no solo.

Durante a vistoria, os agentes ambientais também encontraram uma criação de porcos e várias aves mantidas em gaiolas nos fundos do terreno. Os animais foram recolhidos pelo órgão responsável.

O ferro-velho permaneceu interditado após a operação. Denúncias sobre funcionamento de desmanches clandestinos ou comércio irregular de peças podem ser encaminhadas ao Detran RJ, por meio do OuveRJ, ou ao Disque Denúncia, pelo telefone (21) 2253-1177.