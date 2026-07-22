Homem que já possui registros criminais e foi encaminhado ao sistema prisional - Divulgação

Homem que já possui registros criminais e foi encaminhado ao sistema prisionalDivulgação

Publicado 22/07/2026 16:07

Nova Iguaçu - Um homem investigado por envolvimento em um crime de roubo foi preso em Nova Iguaçu , na Baixada Fluminense. A ação foi realizada por policiais civis da 54ª Delegacia de Polícia (Belford Roxo), que cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Segundo a Polícia Civil, a localização do suspeito foi possível após diligências e trabalho de inteligência desenvolvidos pelo setor de investigações da unidade. Os agentes identificaram o endereço onde ele estava e efetuaram a prisão em sua residência.

O investigado, identificado pelas iniciais E. L. dos S. da S. (Emerson), não reagiu à abordagem, conforme informou a corporação. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem responde por roubo majorado, previsto no artigo 157 do Código Penal, e possui outras anotações em seus antecedentes criminais.

Após a prisão, ele foi conduzido à 54ª DP para o registro e demais procedimentos de polícia judiciária. Em seguida, foi transferido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A defesa do suspeito não foi localizada e o espaço segue à disposição.