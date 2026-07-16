A prisão foi realizada por equipes da 58ª DP (Posse), da 52ª DP (Nova Iguaçu) e do 20º BPM - Divulgação

A prisão foi realizada por equipes da 58ª DP (Posse), da 52ª DP (Nova Iguaçu) e do 20º BPMDivulgação

Publicado 16/07/2026 11:07

Nova Iguaçu - A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de agredir o enteado de 5 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O caso ocorreu no bairro Parque Alvorada e as autoridades também apuram ameaças e episódios de violência anteriores contra a companheira do suspeito.

A prisão foi realizada por equipes da 58ª DP (Posse), da 52ª DP (Nova Iguaçu) e do 20º BPM, em ação conjunta. Durante a investigação, o homem chegou a ir à delegacia, mas deixou o local sem autorização. Depois, foi encontrado em casa e levado novamente à unidade policial.

As apurações começaram após a mãe da criança informar que os filhos haviam ficado sob os cuidados do companheiro enquanto ela estava ausente. Ao retornar, ela tomou conhecimento de que o menino teria sido agredido fisicamente como forma de correção.

Em depoimento, o suspeito admitiu ter dado palmadas na criança, sob a justificativa de disciplina. O menino passou por exame de corpo de delito, que apontou lesões na perna e confirmou a agressão. O homem foi autuado por lesão corporal no contexto de violência doméstica, ameaça e vias de fato, e permaneceu preso à disposição da Justiça.