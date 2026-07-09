Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação

Publicado 09/07/2026 16:41

Nova Iguaçu - A Câmara Municipal de Nova Iguaçu (CMNI) realizou a última sessão ordinária do primeiro semestre legislativo de 2026. Durante o período de recesso parlamentar não haverá sessões ordinárias, que serão retomadas no dia 4 de agosto. As atividades administrativas da Casa, no entanto, seguirão funcionando normalmente, mantendo o atendimento à população e o andamento dos trabalhos internos.



Na pauta do dia, os vereadores aprovaram, em primeira discussão, quatro projetos de lei: Um dos destaques foi o projeto de autoria do vereador Danielzinho da Padaria que institui no município a Lei Lucas Begalli Zamora, autorizando a realização de treinamentos em primeiros socorros para profissionais da educação, do transporte escolar e alunos das redes pública e privada de ensino.

A proposta está alinhada à Lei Federal nº 13.722/2018, criada em homenagem ao menino Lucas Begalli Zamora, de 10 anos, que morreu por asfixia causada por engasgo durante um passeio escolar, em 2017, no município de Cordeirópolis (SP). A legislação busca preparar profissionais para agir em situações de emergência e salvar vidas.



Também foi aprovado, em primeira discussão, o projeto do vereador Dr. Robertinho que reconhece como de Utilidade Pública o Instituto Cultural Kwe Nokun Ayono Avimaje, sediado no bairro Três Corações. A entidade desenvolve ações voltadas ao desenvolvimento humano, social e cultural da comunidade.



Outros dois projetos aprovados são de autoria do vereador Alexandre da Padaria. Um deles cria o Dia Municipal da Feijoada, com o objetivo de valorizar a tradição gastronômica e incentivar a economia local. O outro altera a denominação da Rua Aladir para Rua Átila de Freitas, localizada no bairro Engenho Pequeno.



A sessão também foi marcada pela visita institucional do prefeito do município de São Miguel da Baixa Grande, no Piauí, Francisco Bispo, que esteve na Câmara acompanhado do pastor iguaçuano David Lopes, amigo do chefe do Executivo piauiense.



Durante a solenidade, o advogado Dr. Luzeir Rodrigues foi homenageado com a Medalha de Mérito Comendador Soares, honraria entregue pelo vereador Alexandre em reconhecimento aos relevantes serviços prestados. Também receberam Moções de Aplausos diversos empresários do município, por indicação do vereador Douglas Nadaes, em reconhecimento à contribuição para o desenvolvimento econômico e social de Nova Iguaçu.



"Encerramos este primeiro semestre com um balanço bastante positivo. A Câmara Municipal trabalhou de forma intensa, apreciando e aprovando projetos relevantes para a população, promovendo audiências públicas, sessões solenes, debates e ações que aproximaram ainda mais o Legislativo da sociedade. O recesso se restringe às sessões ordinárias e a Câmara permanecerá funcionando normalmente, dando continuidade aos trabalhos administrativos e ao atendimento à população. Em agosto, retomaremos as votações com o mesmo compromisso de construir uma Nova Iguaçu cada vez melhor", afirmou o presidente da Câmara, Dr. Marcio Guerreiro.