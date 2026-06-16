Grupo participou de oficina de palhaçaria e se prepara para cantar e tocar instrumentos no espetáculo "Como é que é?"Divulgação
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Proposta busca facilitar a rotina das famílias iguaçuanas, especialmente aquelas que enfrentam dificuldades de deslocamento
CMNI aprova, em primeira discussão, projeto que cria "Botão do Pânico" para proteção de mulheres vítimas de violência doméstica
Proposta prevê a criação de um aplicativo gratuito, com sistema de geolocalização em tempo real
Justiça condena Light por deixar mais de 1,5 mil alunos sem aula em Nova Iguaçu, mas Prefeitura recorre para ampliar indenização
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Hospital Iguassú realiza mais de 4,5 mil testes do pezinho e reforça importância do exame neonatal
Procedimento é considerado um dos principais meios para o diagnóstico precoce de doenças genéticas, metabólicas e infecciosas em recém-nascidos
Câmara de Nova Iguaçu reúne sociedade e autoridades para discutir a LDO de 2027
Encontro reuniu vereadores, representantes do Poder Executivo, servidores e cidadãos
Alunos da rede municipal de Nova Iguaçu participam de experiência universitária durante evento na UFRRJ
Estudantes puderam conhecer cursos, projetos acadêmicos e novas possibilidades para o futuro profissional
Câmara de Nova Iguaçu realiza audiência pública e apresenta o Relatório de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2026
Coordenador de Orçamento, Adriano Nicolau Ferreira, e o superintendente de Orçamento, Marcelo Barboza, apresentaram os principais indicadores fiscais do município
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