Grupo participou de oficina de palhaçaria e se prepara para cantar e tocar instrumentos no espetáculo "Como é que é?" - Divulgação

Grupo participou de oficina de palhaçaria e se prepara para cantar e tocar instrumentos no espetáculo "Como é que é?"Divulgação

Publicado 16/06/2026 17:47

Nova Iguaçu - A Cia Aurora Enraizada, que surgiu dentro do Espaço Cultural Villelarte, em Nova Iguaçu, foi uma das selecionadas pelo edital SESI Mosaico deste ano, na categoria Montagem Teatral, com o espetáculo infantojuvenil “Como é que é?”.

Já na fase de preparação da peça, os seis atores participaram, no fim de maio, de um workshop de palhaçaria com Jessé Cabral, o palhaço Ambroxol. “Esse foi o nosso pontapé inicial. Fizemos um workshop de introdução à palhaçaria. Mais adiante, o grupo vai avaliar se haverá necessidade de novas oficinas ou mesmo da contratação de um diretor de palhaçaria”, contou Luisa Mayão, produtora e uma das atrizes do espetáculo.

Além de Luisa, o elenco que conta com Bruna Ponciano, Felipe Villela, Fernanda Cunha, Lucas Cruz e Milla Villela, terá o desafio de cantar, tocar instrumentos e utilizar recursos da linguagem cênica milenar da palhaçaria, focada no humor, na ingenuidade e na interação com o público.

Teremos a doutora Nise da Silveira, psiquiatra que criou o Museu do Inconsciente e tratou seus pacientes por meio das artes plásticas, como uma das narradoras do espetáculo. Queremos mostrar como a arte sempre foi uma aliada da ciência”, explicou Felipe Villela, diretor e autor da dramaturgia da peça.

Além de Villela, a produção conta com Lili Pardini na direção de arte e Luísa Mayão na produção geral. Junto com o elenco, elas pretendem evidenciar, por meio da encenação, a importância da ciência e dos cientistas para a vida humana.