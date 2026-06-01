Estudantes de Nova Iguaçu puderam conhecer cursos, projetos acadêmicos e novas possibilidades para o futuro profissional - Divulgação

Estudantes de Nova Iguaçu puderam conhecer cursos, projetos acadêmicos e novas possibilidades para o futuro profissionalDivulgação

Publicado 01/06/2026 15:58

Nova Iguaçu - Para muitos alunos do 8º e 9º ano da Escola Municipalizada de Jaceruba, a visita à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em Seropédica, representou o primeiro contato com o ambiente universitário. Convidados para participar da Semana Rural, um dos principais eventos promovidos pela instituição, os estudantes puderam conhecer cursos, projetos acadêmicos e novas possibilidades para o futuro profissional.

A atividade faz parte das ações da Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu voltadas à ampliação das experiências pedagógicas dos estudantes e à construção de projetos de vida. A proposta é aproximar os jovens de diferentes espaços de conhecimento, estimulando a continuidade dos estudos e mostrando que o ensino superior pode ser um caminho possível para todos.

"Quando um estudante entra em uma universidade e conhece esse ambiente de perto, ele passa a enxergar novas possibilidades para o próprio futuro. Esse contato ajuda a despertar vocações, criar metas e mostrar que o ensino superior é um caminho possível. A educação também tem o papel de ampliar horizontes e incentivar nossos jovens a acreditarem no seu potencial", disse a secretária municipal de Educação, Virginia Rocha.

Durante a programação, os alunos visitaram estandes, laboratórios e instalações da universidade, além de conhecer projetos desenvolvidos por professores, pesquisadores e estudantes da instituição. A experiência permitiu contato com áreas ligadas à ciência, tecnologia, pesquisa e inovação, ampliando o conhecimento dos jovens sobre as possibilidades de formação oferecidas por uma universidade pública.

Eles também participaram de um encontro com o reitor da instituição, Roberto de Souza Rodrigues, que falou sobre a importância da educação, os desafios da trajetória acadêmica e as oportunidades oferecidas pelo ensino superior público.