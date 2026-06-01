Estudantes de Nova Iguaçu puderam conhecer cursos, projetos acadêmicos e novas possibilidades para o futuro profissionalDivulgação
Alunos da rede municipal de Nova Iguaçu participam de experiência universitária durante evento na UFRRJ
Estudantes puderam conhecer cursos, projetos acadêmicos e novas possibilidades para o futuro profissional
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Câmara de Nova Iguaçu realiza audiência pública e apresenta o Relatório de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2026
Coordenador de Orçamento, Adriano Nicolau Ferreira, e o superintendente de Orçamento, Marcelo Barboza, apresentaram os principais indicadores fiscais do município
Nova Iguaçu terá Semana do MEI com atendimento gratuito, palestras e orientação para empreendedores
Evento vai oferecer atendimento ao público das 10h às 22h, com suporte para emissão de documentos, regularização de pendências e orientação para pequenos negócios
Nova Iguaçu promove mobilização contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes
Ação começou na Praça Rui Barbosa, seguiu pelas ruas do Centro da cidade e terminou no Paço Municipal
Futuros moradores participam de sorteio de apartamentos do Villa Provance e ficam mais perto da casa própria
Para muitas famílias, o momento representa o início de uma nova fase com mais segurança e estabilidade
CMNI recebe alunos de Direito para palestra sobre o funcionamento do Poder Legislativo Municipal
Estudantes conheceram de perto o funcionamento do Poder Legislativo Municipal e acompanharam atividades institucionais da Casa
Prefeitura de Nova Iguaçu faz intervenção em unidades de saúde administradas pela OS IDEAS
Organização passa por crise, e objetivo do executivo é garantir continuidade dos atendimentos
Câmara de Nova Iguaçu avança com projeto que amplia acesso ao canabidiol na rede pública de saúde
A proposta segue evidências científicas que apontam a eficácia desses medicamentos no tratamento de diversas condições de saúde
Justiça garante à Prefeitura de Nova Iguaçu a propriedade do terreno do Hospital Iguassú
Com o resultado, o TJ-RJ encerrou uma disputa judicial pela propriedade do terreno iniciada em 2014
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