Ação começou na Praça Rui Barbosa, seguiu pelas ruas do Centro da cidade e terminou no Paço MunicipalDivulgação
Nova Iguaçu promove mobilização contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes
Ação começou na Praça Rui Barbosa, seguiu pelas ruas do Centro da cidade e terminou no Paço Municipal
Nova Iguaçu promove mobilização contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes
Ação começou na Praça Rui Barbosa, seguiu pelas ruas do Centro da cidade e terminou no Paço Municipal
Futuros moradores participam de sorteio de apartamentos do Villa Provance e ficam mais perto da casa própria
Para muitas famílias, o momento representa o início de uma nova fase com mais segurança e estabilidade
CMNI recebe alunos de Direito para palestra sobre o funcionamento do Poder Legislativo Municipal
Estudantes conheceram de perto o funcionamento do Poder Legislativo Municipal e acompanharam atividades institucionais da Casa
Prefeitura de Nova Iguaçu faz intervenção em unidades de saúde administradas pela OS IDEAS
Organização passa por crise, e objetivo do executivo é garantir continuidade dos atendimentos
Câmara de Nova Iguaçu avança com projeto que amplia acesso ao canabidiol na rede pública de saúde
A proposta segue evidências científicas que apontam a eficácia desses medicamentos no tratamento de diversas condições de saúde
Justiça garante à Prefeitura de Nova Iguaçu a propriedade do terreno do Hospital Iguassú
Com o resultado, o TJ-RJ encerrou uma disputa judicial pela propriedade do terreno iniciada em 2014
Prefeitura de Nova Iguaçu vai instalar 350 câmeras com reconhecimento facial e leitura de placas em toda a cidade
O contrato para implantação do sistema foi assinado nesta semana pelo prefeito Dudu Reina, marcando o início da fase de execução do projeto
Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprova contas do Executivo referentes ao exercício de 2024
O processo de análise teve início após o envio, no dia 16 de março de 2026, do parecer prévio favorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado
Secretaria da Mulher de Nova Iguaçu completa um ano com mais de 40 mil atendimentos inaugura novos espaços
Em comemoração, foi preparada uma programação gratuita, nesta sexta-feira, para celebrar a data
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