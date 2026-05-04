Exposição "FENIG 50 anos" está sendo realizada no Complexo Cultural Mário Marques, em Nova IguaçuDivulgação
Exposição celebra os 50 anos da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu
O público que visitar a exposição terá a oportunidade de conhecer os projetos realizados ao longo das cinco décadas
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Câmara de Nova Iguaçu aprova projetos voltados à proteção das mulheres, infância e desenvolvimento rural
Proposta tem como objetivo garantir acolhimento e suporte psicológico às mulheres em situação de violência doméstica ou familiar
Nova Iguaçu inaugura o terceiro polo do TEAbraçar e Clínica da Família da Luz nesta quinta-feira
Espaço vai ampliar a rede especializada de atendimento ao autismo, com capacidade para receber 450 novos pacientes
Nova Iguaçu inaugura primeiro Museu de Arqueologia e Etnologia do estado no Dia da Baixada
O novo equipamento cultural será aberto no Dia da Baixada Fluminense e marca um passo importante na valorização das raízes históricas
Com histórias marcadas pelo amor aos animais, casais adotam novos pets em Campanha de Adoção em Nova Iguaçu
Evento foi promovido pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Defesa e Proteção dos Animais
Últimos dias de inscrição para a Corrida do Trabalhador de Nova Iguaçu
Evento reúne participantes de todas as idades em uma manhã dedicada à saúde, ao bem-estar e à valorização do trabalhador
Vereadores de Nova Iguaçu doam sangue no Hospital da Posse
Mobilização ocorre em meio a comoção após o falecimento do vereador Germano Silva de Oliveira, o Maninho de Cabuçu
Câmara de Nova Iguaçu pede doações de sangue para vereador baleado em Cabuçu
Germano Silva de Oliveira passou por cirurgia no Hospital da Posse e está em estado grave
Vereador Maninho do Cabuçu é baleado em Nova Iguaçu
Político estava em avenida movimentada, quando foi vítima dos disparos de dois criminosos em uma moto
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