Evento foi promovido pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Defesa e Proteção dos Animais - Divulgação

Evento foi promovido pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Defesa e Proteção dos AnimaisDivulgação

Publicado 27/04/2026 14:39

Nova Iguaçu - Após quase três décadas de casamento e uma vida inteira dedicada ao cuidado com animais, o casal Petula Clara Borba, de 50 anos, e Elton Dedruin, de 64, encontrou um novo motivo para renovar as energias da família no último fim de semana. Os dois estiveram na sexta edição da Campanha Municipal de Adoção de Cães e Gatos de 2026, promovida pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Defesa e Proteção dos Animais, em busca de um novo pet. A escolha veio no momento em que cruzaram o olhar com a cadela Amora e decidiram adotá-la.

Juntos há 29 anos, Petula e Elton sempre tiveram uma relação próxima com a causa animal. Ao longo dos anos, acolheram diversos pets resgatados das ruas, deixando a casa sempre viva com as companhias dos pets. Com a chegada de Amora, a família agora passa a contar com quatro cães, além de duas calopsitas.

“A gente sempre teve essa compaixão pelos animais, faz parte de nós. Quando eu era mais nova, meus pais não me deixavam ter pet, mas depois que me casei, uni esse desejo com o do Elton e nossa casa nunca mais ficou sem bichinhos. A gente precisa deles tanto quanto eles precisam da gente”, destacou Petula.

A campanha de adoção deste fim de semana, no Shopping Nova Iguaçu, também abriu caminho para um novo lar para a cadela Shakira. Empolgados com a proximidade do show da cantora no Rio de Janeiro, o casal Vânia Lúcia da Silva, de 51 anos, e Ricardo Correia, de 52, não pensou duas vezes na hora de escolher o nome da mais nova integrante da família.

“Ter um pet em casa é sinônimo de alegria. Assim que vimos a campanha, decidimos vir para adotar e cuidar de uma nova vida. É sempre muito gratificante e recompensador o amor que eles nos dão”, comentou Vânia.

A ação deste domingo disponibilizou 33 animais para adoção, sendo 21 cães e 12 gatos. Destes, oito encontraram um novo lar. Com mais esta edição, o número de animais adotados em 2026 já chega a 43.

Desde a criação da campanha, em 2023, mais de 320 cães e gatos já foram adotados, evidenciando o alcance da iniciativa e o engajamento da população com a causa.

“Quando a gente olha para esse número, vemos que é um trabalho que realmente está fazendo a diferença. Cada adoção representa uma vida transformada, tanto para o animal quanto para a família que o recebe. Mas a gente sabe que ainda há muito a ser feito. Esse resultado mostra que estamos no caminho certo, mas também que não podemos parar”, reforçou o secretário municipal de Defesa e Proteção dos Animais, Marcelo Reis.

Para adotar um pet, os interessados passam por uma avaliação detalhada e cautelosa, com o preenchimento de um formulário que reúne informações sobre o lar, a rotina da família e os cuidados que poderão ser oferecidos no dia a dia do animal. O objetivo é garantir que cães e gatos sejam encaminhados para ambientes adequados, com responsabilidade e comprometimento com o bem-estar. Todos os pets adultos são entregues castrados, vacinados e vermifugados, enquanto os filhotes são encaminhados com a garantia dos procedimentos futuros.

A próxima edição da campanha está prevista para o dia 9 de maio, das 12h às 17h, no Top Shopping.