Evento foi promovido pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Defesa e Proteção dos AnimaisDivulgação
Com histórias marcadas pelo amor aos animais, casais adotam novos pets em Campanha de Adoção em Nova Iguaçu
Evento foi promovido pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Defesa e Proteção dos Animais
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Últimos dias de inscrição para a Corrida do Trabalhador de Nova Iguaçu
Evento reúne participantes de todas as idades em uma manhã dedicada à saúde, ao bem-estar e à valorização do trabalhador
Vereadores de Nova Iguaçu doam sangue no Hospital da Posse
Mobilização ocorre em meio a comoção após o falecimento do vereador Germano Silva de Oliveira, o Maninho de Cabuçu
Câmara de Nova Iguaçu pede doações de sangue para vereador baleado em Cabuçu
Germano Silva de Oliveira passou por cirurgia no Hospital da Posse e está em estado grave
Vereador Maninho do Cabuçu é baleado em Nova Iguaçu
Político estava em avenida movimentada, quando foi vítima dos disparos de dois criminosos em uma moto
Hospital Iguassú ultrapassa 12 mil nascimentos em dois anos e amplia atendimento na Baixada Fluminense
Unidade registra aumento da demanda e reforça assistência materno-infantil com estrutura completa e atendimento humanizado
Alunos com transtornos do neurodesenvolvimento ganham direito à flexibilização do uniforme escolar em Nova Iguaçu
Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou, em segunda discussão, o projeto de lei que dispensa a obrigatoriedade do uso de uniforme escolar
Acidentes de moto disparam e Hospital Geral de Nova Iguaçu bate recorde de atendimentos nos últimos anos
Secretaria de saúde do município mostra preocupação com dados alarmantes
Nova Iguaçu abre inscrições para sua Brigada Florestal Voluntária
O curso, uma parceria entre as secretarias municipais de Defesa Civil (SMDC) e de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM), é realizado pela Guarda Municipal Ambiental (GAM)
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