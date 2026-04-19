Equipe de socorristas atende mais um acidentados nos últimos dias na cidade - Divulgação

Equipe de socorristas atende mais um acidentados nos últimos dias na cidadeDivulgação

Publicado 19/04/2026 17:04

Nova Iguaçu – De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, o número de vítimas de acidentes de moto atendidas no Hospital da Posse disparou, com média de 19 casos por dia, o equivalente a praticamente um acidentado por hora. O volume já supera o registrado no mesmo período de anos anteriores.

Os números confirmam uma tendência de crescimento observada nos últimos anos. Em 2024, o HGNI registrou 3.329 atendimentos. Em 2025, o número subiu para 3.780 casos, um aumento de 13,5%. Para o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, o cenário acende um alerta sobre o impacto desse tipo de ocorrência no sistema público de saúde.

“Estamos falando de um volume muito alto de vítimas em um intervalo muito curto de tempo. Acidentes de moto costumam gerar traumas graves e demandam uma estrutura complexa de atendimento, com equipes multiprofissionais, cirurgias e internações. O que chama a atenção é que grande parte desses acidentes poderia ser evitada”, disse.

No Centro de Trauma do hospital, principal porta de entrada para casos mais graves, os motociclistas também predominam. Atualmente, sete em cada dez pacientes atendidos no setor são vítimas de acidentes de moto. O diretor-geral do HGNI, Ulisses Melo, destaca que os impactos vão muito além do atendimento emergencial.

“Muitos desses casos são graves e acabam mudando completamente a vida das pessoas. Vemos pacientes jovens que precisam lidar com cirurgias, longos períodos de recuperação e, em alguns casos, sequelas permanentes”, afirmou.

Ainda segundo Melo, o crescimento da circulação de motocicletas nas ruas também ajuda a explicar o aumento dos acidentes. “Muito disso está ligado aos serviços de transporte e entrega por aplicativo. Infelizmente, a pressa e algumas manobras arriscadas acabam transformando pequenos atalhos no trânsito em um caminho direto para o hospital”, concluiu.