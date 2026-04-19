Equipe de socorristas atende mais um acidentados nos últimos dias na cidadeDivulgação
Acidentes de moto disparam e Hospital Geral de Nova Iguaçu bate recorde de atendimentos nos últimos anos
Secretaria de saúde do município mostra preocupação com dados alarmantes
Acidentes de moto disparam e Hospital Geral de Nova Iguaçu bate recorde de atendimentos nos últimos anos
Secretaria de saúde do município mostra preocupação com dados alarmantes
Nova Iguaçu abre inscrições para sua Brigada Florestal Voluntária
O curso, uma parceria entre as secretarias municipais de Defesa Civil (SMDC) e de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM), é realizado pela Guarda Municipal Ambiental (GAM)
Projetos de valorização profissional e apoio às mulheres marcam sessão na Câmara de Nova Iguaçu
A proposta tem como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho desses profissionais que desempenham papel fundamental no desenvolvimento econômico local
Prefeitura de Nova Iguaçu disponibiliza pagamento da Taxa Consolidada 2026 pela internet
Os recursos arrecadados são destinados à manutenção e ao aprimoramento dos serviços públicos municipais
Prefeitura de Nova Iguaçu realiza intervenção na rede de drenagem no bairro Rancho Fundo
O serviço começou na última segunda-feira (6) e tem previsão de conclusão até esta sexta-feira (10)
Curso gratuito de cinema oferece ajuda de custo e realizará gravação de filme em Nova Iguaçu
Com o nome inspirado em música de Claudinho & Buchecha, o projeto ‘Nossa História Vai Virar Cinema’ abre inscrições
Nova Iguaçu intensifica vacinação contra o sarampo
Objetivo é atender especialmente aqueles que não encontram tempo para ir até um ponto de vacinação
Câmara de Nova Iguaçu aprova, em 1° discussão, projeto que prevê dispensa de uniforme escolar para estudantes com transtornos do neurodesenvolvimento
A proposta tem como objetivo promover mais inclusão, conforto e bem-estar no ambiente escolar
Hospital Geral de Nova Iguaçu faz primeira captação de coração do ano e reforça importância da autorização familiar
Apesar do número de notificações de potenciais doadores, hospital registra queda nas autorizações familiares e, consequentemente, na efetivação das doações
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